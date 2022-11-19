Свежее исследование показало, что наушники AirPods от компании Apple могут стать бюджетной альтернативой слуховым аппаратам.
Результаты эксперимента подробно описаны в статье для журнала iScience. В ней говорится, что "яблочный" гаджет способен улучшать слух пользователей при повреждении ушных каналов.
Исследователи по-новому взглянули на функцию Live Listen в AirPods, которая, скорее всего, малоизвестна большинству пользователей. Она позволяет слышать собеседника в шумной обстановке, или если он говорит в другом конце помещения.
В нескольких экспериментах исследователи сравнили базовые слуховые аппараты за $1500 и модели премиум-класса за $10 000, AirPods 2 и AirPods Pro, элитную версию наушников с функцией шумоподавления. 21 человек с разными уровнями потери слуха проверил каждое из четырех устройств.
- В итоге, AirPods Pro работали почти так же, как обычные слуховые аппараты в тихой обстановке и немного уступали моделям премиум-класса.
- AirPods 2 показали себя хуже, но все же помогали испытуемым слышать более четко, чем без слуховых аппаратов.
- В шумной среде AirPods Pro работали сравнимо со слуховыми аппаратами премиум-класса, но только тогда, когда шум доносился сбоку.
- Когда шум доносился спереди, они вместе с AirPods 2 не смогли улучшить слух участников.
В США AirPods 2 продаются в розницу по цене $129, а AirPods Pro – по $249. Слуховые аппараты гораздо дороже. Ученые считают, что их научная работа может подтолкнуть производителей к внедрению в наушники функций для людей с потерей слуха.
Apple в сентябре выпустила новые AirPods Pro 2
Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.
Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.