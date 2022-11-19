Свежее исследование показало, что наушники AirPods способны улучшать слух пользователей при повреждении ушных каналов.

Свежее исследование показало, что наушники AirPods от компании Apple могут стать бюджетной альтернативой слуховым аппаратам.

Результаты эксперимента подробно описаны в статье для журнала iScience. В ней говорится, что "яблочный" гаджет способен улучшать слух пользователей при повреждении ушных каналов.

Исследователи по-новому взглянули на функцию Live Listen в AirPods, которая, скорее всего, малоизвестна большинству пользователей. Она позволяет слышать собеседника в шумной обстановке, или если он говорит в другом конце помещения.

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В нескольких экспериментах исследователи сравнили базовые слуховые аппараты за $1500 и модели премиум-класса за $10 000, AirPods 2 и AirPods Pro, элитную версию наушников с функцией шумоподавления. 21 человек с разными уровнями потери слуха проверил каждое из четырех устройств.

В итоге, AirPods Pro работали почти так же, как обычные слуховые аппараты в тихой обстановке и немного уступали моделям премиум-класса.

AirPods 2 показали себя хуже, но все же помогали испытуемым слышать более четко, чем без слуховых аппаратов.

В шумной среде AirPods Pro работали сравнимо со слуховыми аппаратами премиум-класса, но только тогда, когда шум доносился сбоку.

Когда шум доносился спереди, они вместе с AirPods 2 не смогли улучшить слух участников.

В США AirPods 2 продаются в розницу по цене $129, а AirPods Pro – по $249. Слуховые аппараты гораздо дороже. Ученые считают, что их научная работа может подтолкнуть производителей к внедрению в наушники функций для людей с потерей слуха.

Apple в сентябре выпустила новые AirPods Pro 2

Культовые наушники внешне принципиально не отличаются от предыдущей модели. Правда, они получили новый чип H2, что дало свои положительные результаты. Звук стал еще лучше, а качество соединения – стабильнее.

Также добавили режим "адаптированной прозрачности", который подстраивает громкость музыки под окружающие звуки, при этом оставляя самые важные – голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.

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