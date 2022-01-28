У каждого человека создается в ушах уникальное эхо, которое и будет использоваться для его идентификации.

В наше время уже вряд ли кого-то удивишь наличием сканера отпечатка пальцев или распознаванием лица: подобные технологии широко используются повсеместно для подтверждения личности пользователя. Но в Apple решили пойти дальше.

Купертиновцы запатентовали новую технологию, которая позволяет наушникам AirPods сканировать уши для распознания своего владельца и самоблокироваться в случае, если их наденет посторонний.

Как говориться в описании патента, у каждого человека создается уникальное эхо в ушах, поэтому инженеры предлагают использовать что-то наподобии сонара – ультразвуковые сигналы будут отражаться от стенок и позволят определить форму слухового прохода.

Также в патенте Apple описан еще один способ для подтверждения личности. Согласно ему, наушники будут сопряжены с iPhone и/или Apple Watch. Когда система получит достаточное количество информации о расстоянии шагов, темпе и прочих параметрах, AirPods смогут подтверждать личность по походке.

Правда, пока это всего лишь патент, и неизвестно, реализует ли Apple одну из этих задумок в реальности. Часто патенты так и остаются лишь описанием идей.

Так, например, в прошлом году Apple запатентовала полностью стеклянные компьютеры. Согласно заявленной информации, ноу-хау представляет из себя компьютер-моноблок, состоящий из изогнутого книзу цельного куска стекла. На единой изогнутой подложке расположены дисплей и клавиатура.