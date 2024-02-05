На удивление, новейший Galaxy S24 Ultra оказался почти таким же быстрым, как iPhone 15 Pro Max.

В сети появилось сравнительное тестирование главных смартфонов-флагманов на рынке: Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max. Ранее специалисты сравнили их в тесте камер и батареи, а теперь проверили скорость запуска приложений.

Тест проводился с использованием роботизированного манипулятора, что избавляет от человеческого фактора, поэтому его можно считать максимально объективным.

Если говорить в первую очередь о скорости запуска приложений, то оба устройства максимально близки. К примеру, при обработке фотографий вперед вырывается S24 Ultra, как и при обработке видео. В свою очередь, запуск игр традиционно быстрее происходит на iPhone.

Основной этап тестирования оба телефона завершили за две минуты. Точнее, первый круг Galaxy S24 Ultra прошел за 2 минуты и 9 секунд, а iPhone 15 Pro Max – за 2 минуты и 7 секунд. Разница составила чуть больше секунды.

Во втором круге этот разрыв сохранился, но в итоге суммарная разница между аппаратами составила лишь менее 3 секунд.

Авторы отметили, что это довольно неожиданные показатели, ибо сравнивать iPhone с Android сложно из-за оптимизации iOS и совместимых с ней утилит. Обычно "яблочные" устройства выходят в таких тестах победителями с куда большим разрывом во времени, но сейчас ситуация изменилась.

Это говорит о том, что Samsung отлично поработала не только над аппаратной частью своих устройств, но и уделила внимание "софту".

Напомним, в активе Galaxy S24 Ultra восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen3, а iPhone 15 Pro Max опирается на 6-ядерный Apple A17 Bionic. Первый при этом стоит в Европе 1249 евро, а флагман Apple стартует от 1400 евро.

Напомним, по итогам серии тестов DxOMark экран S24 Ultra получил наивысшую оценку и занял первую строчку соответствующего рейтинга. Девайс опередил всех конкурентов, включая бывшего лидера Google Pixel 8. А новые iPhone не попали даже в топ-5.

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