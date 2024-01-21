Блогер сравнил камеры iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra / Скриншот

Известный техноблогер и автор YouTube-канала SuperSaf провел тест камеры недавно представленного Samsung Galaxy S24 Ultra, сравнив качество снимков с самым топовым смартфоном Apple – iPhone 15 Pro Max. И сравнение оказалось не в пользу первого.

Айфон во многих сценариях снимает лучше, чем главный Android-конкурент: это и обычный режим, и ночная съемка, и портрет. Широкоугольная камера у айфона тоже выдает более четкие снимки с большим количеством деталей.

Где Galaxy S24 Ultra комфортабельно обходит Айфон, так это макросъемка. При 3-4,9X приближении камерофон Samsung выдает более качественные снимки. Впрочем, при 5-кратном приближении разницы почти нет. Вдобавок, у южнокорейского девайса теперь есть ИИ-функции, которые улучшают фото.

В целом, iPhone 15 Pro Max при фотографировании демонстрирует больше деталей и не пересвечивает снимки, как это часто делает Galaxy S24 Ultra.

Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024
Фото Galaxy S24 Ultra 21 января 2024

Если говорить о видеосъемке, то тут iPhone 15 Pro Max однозначный лидер. Но Galaxy S24 Ultra в этом плане заметно улучшился по сравнению с предшественником. 

Как выяснилось в ходе тестов, у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский девайс не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди всех смартфонов-флагманов.

Также новый флагман Samsung обошел iPhone по скорости зарядки. Так, при использовании зарядного устройства USB-C мощностью 45 Вт S24 Ultra достиг 71% заряда за 30 минут по сравнению с 41% при использовании зарядного устройства Apple мощностью 20 Вт. 

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