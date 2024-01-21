Сравнение оказалось не в пользу Samsung, но у конкурента iPhone все же есть важное преимущество.

Известный техноблогер и автор YouTube-канала SuperSaf провел тест камеры недавно представленного Samsung Galaxy S24 Ultra, сравнив качество снимков с самым топовым смартфоном Apple – iPhone 15 Pro Max. И сравнение оказалось не в пользу первого.

Айфон во многих сценариях снимает лучше, чем главный Android-конкурент: это и обычный режим, и ночная съемка, и портрет. Широкоугольная камера у айфона тоже выдает более четкие снимки с большим количеством деталей.

Где Galaxy S24 Ultra комфортабельно обходит Айфон, так это макросъемка. При 3-4,9X приближении камерофон Samsung выдает более качественные снимки. Впрочем, при 5-кратном приближении разницы почти нет. Вдобавок, у южнокорейского девайса теперь есть ИИ-функции, которые улучшают фото.

В целом, iPhone 15 Pro Max при фотографировании демонстрирует больше деталей и не пересвечивает снимки, как это часто делает Galaxy S24 Ultra.

Если говорить о видеосъемке, то тут iPhone 15 Pro Max однозначный лидер. Но Galaxy S24 Ultra в этом плане заметно улучшился по сравнению с предшественником.

Как выяснилось в ходе тестов, у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский девайс не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди всех смартфонов-флагманов.

Также новый флагман Samsung обошел iPhone по скорости зарядки. Так, при использовании зарядного устройства USB-C мощностью 45 Вт S24 Ultra достиг 71% заряда за 30 минут по сравнению с 41% при использовании зарядного устройства Apple мощностью 20 Вт.

Вас также могут заинтересовать новости: