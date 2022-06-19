Мессенджер Telegram вводит премиум подписку. Пользователи получат удвоенные лимиты на все.
Об этом сообщили в официальном блоге мессенджера.
Отмечается, что те, кто оформит подписку, получат:
- распознавание голосовых сообщений, мгновенная расшифровка голосового сообщения при нажатии на кнопку →A;
- отключение рекламы;
- до тысячи подписок на каналы, до 20 папок с чатами, до 10 закрепленных чатов в основном списке, до 10 избранных стикеров;
- отправка файлов объемом до 4 ГБ - просматривать и скачивать их смогут все пользователи независимо от наличия подписки;
- загрузка, скачивание видео и других файлов на максимальной скорости;
- удобная загрузка из сторонних приложений;
- особый значок подписчика рядом с именем;
- уникальные реакции;
- эксклюзивные иконки приложения и другое.
Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривень. По поводу Android пока нем уточняется.
Более подробно о возможностях Telegram Premium можно прочитать ТУТ.
Как ранее сообщал УНИАН, Telegram ввел новую функцию рекламных сообщений. При этом они не будут публиковаться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Реклама затронет только крупные каналы.