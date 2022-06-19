Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривень.

Мессенджер Telegram вводит премиум подписку. Пользователи получат удвоенные лимиты на все.

Об этом сообщили в официальном блоге мессенджера.

Отмечается, что те, кто оформит подписку, получат:

распознавание голосовых сообщений, мгновенная расшифровка голосового сообщения при нажатии на кнопку →A;

отключение рекламы;

до тысячи подписок на каналы, до 20 папок с чатами, до 10 закрепленных чатов в основном списке, до 10 избранных стикеров;

отправка файлов объемом до 4 ГБ - просматривать и скачивать их смогут все пользователи независимо от наличия подписки;

загрузка, скачивание видео и других файлов на максимальной скорости;

удобная загрузка из сторонних приложений;

особый значок подписчика рядом с именем;

уникальные реакции;

эксклюзивные иконки приложения и другое.

Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривень. По поводу Android пока нем уточняется.

Более подробно о возможностях Telegram Premium можно прочитать ТУТ.

Как ранее сообщал УНИАН, Telegram ввел новую функцию рекламных сообщений. При этом они не будут публиковаться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Реклама затронет только крупные каналы.

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