Telegram вводит премиум подписку / фото ua.depositphotos.com

Мессенджер Telegram вводит премиум подписку. Пользователи получат удвоенные лимиты на все.

Об этом сообщили в официальном блоге мессенджера.

Отмечается, что те, кто оформит подписку, получат:

  • распознавание голосовых сообщений, мгновенная расшифровка голосового сообщения при нажатии на кнопку →A;
  • отключение рекламы;
  • до тысячи подписок на каналы, до 20 папок с чатами, до 10 закрепленных чатов в основном списке, до 10 избранных стикеров;
  • отправка файлов объемом до 4 ГБ - просматривать и скачивать их смогут все пользователи независимо от наличия подписки;
  • загрузка, скачивание видео и других файлов на максимальной скорости;
  • удобная загрузка из сторонних приложений;
  • особый значок подписчика рядом с именем;
  • уникальные реакции;
  • эксклюзивные иконки приложения и другое.

Стоимость подписки для iOS составит около 230 гривень. По поводу Android пока нем уточняется. 

Более подробно о возможностях Telegram Premium можно прочитать ТУТ.

Как ранее сообщал УНИАН, Telegram ввел новую функцию рекламных сообщений. При этом они не будут публиковаться в списке чатов, личных беседах или небольших группах. Реклама затронет только крупные каналы.

Вас также могут заинтересовать новости: