Обновление уже доступно на iPhone и на Android, а для компьютеров и ноутбуков его выпустят в течение недели.

Пока WhatsApp продолжает копировать функционал Telegram, последний получает новые нововведения и изменения. Недавно телеграм обновился до версии 10.2 – часть функций касается Premium-пользователей, но есть кое-что и для всех.

Самой интересной фичей этого апдейта стала возможность цитировать части сообщений в комментариях – при переходе из ответа цитируемый текст подсвечивается. Для этого лишь нужно выделить часть сообщения и выбрать пункт "Цитировать".

Кроме того, отныне можно оформить любой текст в виде цитаты, а одно сообщение может содержать несколько таких фрагментов.

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Если вставляете в сообщение ссылку, можно настроить предпросмотр: разместить текст над или под текстом, а также изменить размер фото. И самое главное – наконец-то можно выбрать, к какой ссылке в сообщении прикрепить превью.

Ну а те, у кого есть Premium, могут выбрать себе персональный цвет или комбинацию из нескольких цветов. В этот цвет будет окрашено ваше имя во всех группах – а также отправленные вами ссылки и цитаты ваших сообщений в ответах.

Из других нововведений Telegram 10.2: в "сторис" появилась перемотка вперед или назад, настраиваемая вспышка при съемке видео на фронтальную камеру, а также новый способ форматирования текста на Android.

Полный список нововведений можно посмотреть тут. Обновление уже доступно в App Store и Google Play, а для Mac/Windows его выпустят в течение недели.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как избавиться от сторис в Telegram раз и навсегда. Недавно возможность публиковать сторис появилась и у авторов каналов – теперь верхняя часть интерфейса забита "кружочками".

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