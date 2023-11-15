Мессенджер порадует любителей голосовых сообщений, так как главным апдейтом стало внедрение голосовых чатов для больших групп.

Создатели WhatsApp добавили в свой сервис мессенджер новую функцию, которую ждало немало пользователей. Речь идет о возможности запускать аудиочаты с участием до 32 человек – как в Discord и Telegram.

Аудиочаты позволяют быстро поговорить с участниками группы в прямом эфире, в который можно свободно войти и выйти когда захочется. Вдобавок, в отличие от обычных групповых звонков, в этом режиме сохраняется возможность писать сообщения в чат, говориться в блоге WhatsApp.

Активный аудиочат будет отображаться в верхнем углу экрана, не мешая параллельно пользоваться мессенджером.

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Если голосовой чат остается пустым в течение часа, он автоматически закрывается. Любой участник может открыть его заново. При запуске группового голосового чата каждый участник получит короткое push-уведомление об этом.

Эта функция в настоящее время доступна только на основном устройстве, к которому привязан аккаунт WhatsApp, и только для групп с численностью от 33 до 128 человек, при этом одновременно созваниваться могут до 32 участников.

Напомним, недавно в WhatsApp появилась возможность скрыть свой IP-адрес во время звонков. Но есть нюанс: включение новых настроек защиты может сказаться на качестве звука,

А в конце октября WhatsApp перестал работать на многих Android-смартфонах. Если у вас Android 5.0 или ниже, приложение больше не будет запускаться. Для владельцев iPhone условия не изменились – для оптимальной работы WhatsApp им по-прежнему нужен смартфон на базе операционной системы iOS 12 и новее.

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