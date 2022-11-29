Для украинских пользователей, начиная с 29 декабря, месячная абонплата вырастет с 60 до 75 долларов.

Компания Starlink Илона Маска повысила стоимость месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink в разных странах, в том числе в Украине.

О повышении тарифа украинских пользователей проинформировали в рассылке по email. Новая цена автоматически начнет действовать с 29 декабря – теперь с украинцев попросят не $60, а $75 в месяц или 2800 в гривнах.

При этом, как свидетельствуют обновленные данные на сайте компании, терминалы Starlink тоже подорожали. Если раньше они стоили $600, то теперь нужно заплатить $700. Естественно, рост цен не обойдет и украинских пользователей.

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В августе Starlink почти вдвое снизил абонплату для украинцев

Напомним, на седьмом месяце полномасштабного российского вторжения компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Так, для украинских пользователей скидка составила около 40 процентов, стоимость подписки снизили со $100 до $60. Теперь, очевидно, тариф снова повысили в рамках пересмотра цен по всему миру.

Ранее УНИАН писал, что в Украине в ближайшее время развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ к интернету на случай отключения электроэнергии. Они будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink от Илона Маска.

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