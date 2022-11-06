Изменения вступят в силу уже со следующего месяца.

Компания Илона Маска SpaceX ограничит пропускную способность интернет-соединения Starlink в часы пик для тех пользователей, которые потребляют свыше 1 ТБ трафика в месяц.

Изменения вступят в силу уже со следующего месяца, пишет The Verge.

Отныне клиенты Starlink будут начинать каждый новый месяц со скоростью "Приоритетного доступа" (Priority Access), который отслеживает, сколько данных человек потребляет с 7.00 до 23.00. Если пользователь превысит лимит информации на 1 ТБ, то аккаунт будет переведен на пакет "Базового доступа" с пониженным приоритетом загрузки до конца месяца. Проще говоря, скорость передачи данных будут замедлять.

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При этом трафик с 23 до 7 часов учитываться не будет, поэтому ночью можно качать что угодно – как в старые добрые времена. Например, загрузить большую игру или выполнять резервное копирование устройства в облако.

В SpaceX отмечают, что пока что их космический интернет – "ограниченный ресурс", который будет расти по мере запуска большего количества спутников, но пока компании необходимо "управлять сетью, чтобы сбалансировать спрос на трафик". Ожидается, что с запуском новых спутников лимиты будут увеличиваться.

В Украине появятся публичные точки Wi-Fi от Starlink

До конца месяца в Украине развернут публичные точки Wi-Fi, которые будут обеспечивать доступ к интернету на случай отключения электроэнергии. Они будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink от Илона Маска.

Минцифры планирует использовать на эту инициативу часть из 1 570 терминалов Starlink, которые Украина получит от Польши. В Украине спутниковый интернет Starlink официально заработал 26 февраля.

Комплексы Starlink предоставляют возможность получать качественный интернет в любых условиях и в самых отдаленных регионах, что помогает украинским военным выполнять поставленные задачи. Они также используются в гражданских целях.

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