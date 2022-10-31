Сейчас в Украине уже разрабатывают тестовые точки, которые должны заработать "в ближайший месяц".

В Украине планируют создать публичные места, где стабильный интернет будет обеспечен при любой ситуации, например, в случае отключения электроэнергии. Они будут работать на аккумуляторах Tesla Powerwall и терминалах Starlink от Илона Маска.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

Федоров отметил, что во время отключения электричества в некоторых регионах прекращают работу как башни мобильной связи, так и провайдеры фиксированного интернета. В связи с этим, по его словам, в Минцифры хотят обеспечить страну местами для связи в любой ситуации, независимо от работы электросети.

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Минцифры планирует использовать на эту инициативу часть из 1 570 терминалов Starlink, которые Украина получит от Польши.

Часть терминалов планируется использовать для создания публичных точек Wi-Fi, часть – на железной дороге, часть – на объектах социальной инфраструктуры и для нужд военных. Мы получаем потребности от ключевых стейкхолдеров и согласно этим потребностям распределяем Starlink – рассказал Федоров.

Сколько именно будет таких точек доступа, пока неизвестно. Сейчас в Украине уже делают тестовые точки, которые должны заработать "в ближайший месяц", то есть в ноябре.

Starlink: почему интернет от Илона Маска важен для Украины

Около 20 тысяч спутниковых единиц Starlink было передано Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск в феврале.

Комплексы Starlink предоставляют возможность получать качественный Интернет в любых условиях и в самых отдаленных регионах, что помогает нашим военным выполнять поставленные задачи. Они также используются в гражданских целях.

Россия с 10 октября систематически наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за этого в Украине время от времени применяют стабилизационные или аварийные отключения света. Во время отключений электроэнергии люди сталкиваются с исчезновением мобильной связи и интернета.

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