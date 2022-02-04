Например, там уже появился обновленный Media Player.

До конца месяца "операционка" Windows 11 получит крупное обновления с доступом к Android-приложениям, улучшением панели задач и другими нововведениям.

А теперь Microsoft объявила об изменениях в программе предварительной оценки Windows Insider. В частности, компания планирует больше экспериментировать с концептуальными функциями, самые интересные из которых попадут в финальные сборки.

В сообщении отмечается, что в раннем доступе могут оказаться разные варианты одних и тех же функций, а у кого-то они будут вовсе отключены. Ожидается, что эти изменения помогут Microsoft оптимизировать процесс разработки, собирая больше отзывов о том или ином нововведении.

Для экспериментов выбрали канал разработчика (Dev Channel), а Beta-канал станет площадкой для утвержденных возможностей, которые близки к тем, что появятся в стабильных сборках. Например, там уже появился обновленный Media Player. Скоро в Windows 11 добавят быстрое переключение между этими двумя каналами.

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Новые фишки начнут распространяться отдельные пакетами, а не вместе с полноценными сборками ОС, как это было раньше. При этом основные изменения будут по-прежнему вноситься в крупные обновления системы.

Ранее УНИАН делился лайфхаком, как вернуть файлы после удаления из "Корзины". Если поверх стертых данных ничего не записывалось, это дело нескольких минут.

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