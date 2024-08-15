Устранена почти сотня уязвимостей: Microsoft просит всех обновить свои Windows

Уязвимость нулевого дня активно использовались злоумышленниками для взлома компьютеров пользователей.

Если вы откладывали следующее обновление Windows, сейчас самое время его установить. В рамках августовского "вторника обновлений" Microsoft обнаружила и уже исправила 90 уязвимостей в операционных системах Windows 10 и 11.

Издание Tom's Guide передает, что девять из 90 уязвимостей имели рейтинг "критические", а остальные 80 – "важные". Также были устранены девять уязвимостей нулевого дня, шесть из которых уже активно использовались злоумышленниками для взлома компьютеров пользователей.

Уточняется, что обычно такие апдейты не добавляют ничего нового, а лишь устраняют уязвимости, но в этот раз вышло по-другому. Например, в Windows 11 после установки патча также появилась возможность перетаскивать значки программ из меню "Пуск" и закреплять их на "Панели задач", а в "Проводнике" стало можно дублировать вкладки.

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Также были устранены проблемы с восстановлением BitLocker, открытием архивов, поиском в меню "Пуск".

Чтобы проверить наличие обновления системы для вашего ПК, откройте "Настройки" и перейдите в "Центр обновления Windows". Там должна быть предложена свежая версия ОС. Если ее нет, проверку можно запустить вручную.

Microsoft также напомнила, что уже скоро прекратится выпуск обновлений безопасности и новых функций для Windows 11 21H2 и 22H2. Впрочем, у вас не была отключена функция автоматического обновления системы, то ваша ОС, скорее всего, уже обновлена до версии 23H2.

Напомним, что по состоянию лето 2024 года, Windows 11 впервые с момента выхода преодолела отметку в 30% доли рынка. Windows 10 все еще остается выбором 65% пользователей, но за последний месяц она потеряла почти 2% юзеров.

Осенью выйдет обновление 24H2, которое станет крупным в истории Windows 11. Оно принесет много новых функций на базе ИИ, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла Windows 12 на 2025 год.

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