В ближайший месяц прекратится выпуск обновлений безопасности и новых функций для Windows 11 21H2 и 22H2.

Microsoft напомнила пользователям о приближающемся окончании поддержки некоторых популярных версий операционной системы Windows. Это означает, что для них больше не будут выпускаться обновления с новыми функциями, а также прекратится выпуск патчей для обеспечения безопасности.

Как сообщает портал Neowin, речь идет о версиях Windows 11 21H2 и 22H2. Их поддержка завершится 8 октября 2024 года. Разумеется, пользователи смогут продолжить пользоваться этими модификациями, но отсутствие актуальных обновлений и патчей сделает их использование менее безопасным.

В данный момент поддержка Windows 11 21H2 для обычных пользователей уже завершена – регулярные обновления получают только корпоративные версии, такие как Enterprise, Education и IoT Enterprise. Поддержка версий Home и Pro для Windows 11 версии 22H2 закончится 8 октября.

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При этом отмечается, что постоянным пользователям модификаций 21H2 и 22H2, скорее всего, не о чем беспокоиться. Если у них не была выключена функция автоматического обновления системы, то их операционная система уже обновлена до версии 23H2. К слову, поддержка Windows 11 версии 23H2 завершится 11 ноября 2025 года.

Чтобы узнать, какая версия Windows 11 установлена на вашем компьютере, нужно зайти в настройки, выбрать вкладку "Система", а затем нажать "О системе". Если у пользователя до сих пор установлена модификация 21H2 или 22H2, то рекомендуется запустить обновление системы вручную.

Напомним, что по данным на июль 2024 года, Windows 11 впервые с момента выхода преодолела отметку в 30% доли рынка. Windows 10 все еще остается выбором 65% пользователей, но за последний месяц она потеряла почти 2% юзеров.

Microsoft также напоминает пользователям, что конец Windows 10 близок, и уже пора обновляться. Хоть поддержка "десятки" прекратится лишь в октябре 2025 года, компания рекомендует уже сейчас перейти на свою новейшую ОС.

Тем более, что осенью этого году выйдет обновление 24H2, которое называют самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много новых ИИ-фишек, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла Windows 12 на 2025 год.

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