Поддержка Windows 11 22H2 завершается через 2 месяца, 8 октября / фото Microsoft

Microsoft напомнила пользователям о приближающемся окончании поддержки некоторых популярных версий операционной системы Windows. Это означает, что для них больше не будут выпускаться обновления с новыми функциями, а также прекратится выпуск патчей для обеспечения безопасности.

Как сообщает портал Neowin, речь идет о версиях Windows 11 21H2 и 22H2. Их поддержка завершится 8 октября 2024 года. Разумеется, пользователи смогут продолжить пользоваться этими модификациями, но отсутствие актуальных обновлений и патчей сделает их использование менее безопасным.

В данный момент поддержка Windows 11 21H2 для обычных пользователей уже завершена – регулярные обновления получают только корпоративные версии, такие как Enterprise, Education и IoT Enterprise. Поддержка версий Home и Pro для Windows 11 версии 22H2 закончится 8 октября.

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При этом отмечается, что постоянным пользователям модификаций 21H2 и 22H2, скорее всего, не о чем беспокоиться. Если у них не была выключена функция автоматического обновления системы, то их операционная система уже обновлена до версии 23H2. К слову, поддержка Windows 11 версии 23H2 завершится 11 ноября 2025 года.

Чтобы узнать, какая версия Windows 11 установлена на вашем компьютере, нужно зайти в настройки, выбрать вкладку "Система", а затем нажать "О системе". Если у пользователя до сих пор установлена модификация 21H2 или 22H2, то рекомендуется запустить обновление системы вручную.

Последнее обновление Windows 11 23H2 доступно всем пользователям

Напомним, что по данным на июль 2024 года, Windows 11 впервые с момента выхода преодолела отметку в 30% доли рынка. Windows 10 все еще остается выбором 65% пользователей, но за последний месяц она потеряла почти 2% юзеров. 

Microsoft также напоминает пользователям, что конец Windows 10 близок, и уже пора обновляться. Хоть поддержка "десятки" прекратится лишь в октябре 2025 года, компания рекомендует уже сейчас перейти на свою новейшую ОС.

Тем более, что осенью этого году выйдет обновление 24H2, которое называют самым крупным в истории Windows 11. Оно принесет много новых ИИ-фишек, переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач и много чего еще. Ради нее Microsoft даже перенесла Windows 12 на 2025 год.

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