Совет, на самом деле, очевидный и применяется еще со времен Windows XP, но часто пользователи игнорируют его.

В официальном блоге Microsoft появилась новая запись, в которой разработчики поделились эффективными, но, правда, слегка устаревшими рекомендациями по улучшению работы Windows. На это обратило внимание издание Neowin.

Так, в компании советуют следить за автозагрузкой и время от времени посещать раздел "Автозагрузка" в "Диспетчере задач" и стараться, чтобы в список загрузок не попали лишние приложения.

Когда дело доходит до оптимизации ОС Windows, одной из ключевых областей является процесс запуска. Приложения, которые запускаются автоматически при загрузке устройства, могут влиять как на скорость запуска, так и в целом на общую производительность вашей системы – говорится в публикации. Видео дня

При этом некоторые программы могут не отображаться в этом разделе, поэтому стоит также проверить папки по путям:

AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup и Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

Кроме того, очистить автозагрузку можно через реестр, параметры которого находятся по пути:

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Однако редактировать систему на столь низком уровне не рекомендуется, особенно неопытным пользователям.

Как уже сообщал УНИАН, Microsoft спустя почти 30 лет убрала из Windows раздражающее ограничение на размер разделов FAT32 в 32 ГБ. Теперь лимит объема будет увеличен до 2 терабайт, но только при форматировании диска через командную строку.

А если вы откладывали следующий апдейт Windows, сейчас самое время его установить. В рамках августовского "вторника обновлений" Microsoft обнаружила и уже исправила 90 уязвимостей в операционных системах Windows 10 и 11.

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