iOS 19 расширит некоторые существующие функции Apple Intelligence, но полностью новых не планируется.

Марк Гурман, журналист Bloomberg, опубликовал новый инсайдерский отчет, посвященный выходящей этой осенью iOS 19. Судя по всему, это будет крайне минорный апдейт, особенно для владельцев старых моделей iPhone.

По словам журналиста, в iOS 19 не появится новых ИИ-функций – Apple будет дорабатывать то, что есть, и выпускать то, что обещала перед релизом iOS 18. В частности, пакет Apple Intelligence будет интегрирован в большее количество собственных приложений.

"Плохая новость в том, что Apple вряд ли представит передовые новые ИИ- функции на предстоящей WWDC. Вместо этого, скорее всего, она изложит планы по внедрению существующих возможностей в большее количество приложений", – пишет Гурман.

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Согласно отчету Гурмана, Apple сильно отстает от своего графика и все переносит, в том числе "поумневшую" Siri, которую теперь стоит ждать только к релизу iOS 19–20. По этой причине сейчас у Apple фактически нет ресурсов и времени на новые функции – компания будет дорабатывать функционал iOS 18.

Ранее уже сообщалось, что все iPhone с поддержкой iOS 18 обновятся до iOS 19, но возможности Apple Intelligence продолжат получать только владельцы iPhone 15 Pro и новее. Недавно представленный iPhone 16е как раз таки обзавелся чипом A18 под ИИ-возможности Apple Intelligence.

Ранее Google анонсировала досрочный релиз Android 16 – не осенью, а летом, возможно, уже в июне. Более ранний выпуск позволит исключить ситуацию с Pixel 9, которые поступили в продажу с прошлогодней версией ОС.

А меж тем пользователи Samsung все еще ждут публичный релиз One UI 7 на базе Android 15. Если ранее предполагалось, что запуск новой ОС состоится в конце января вместе с Galaxy S25, то последние утечки утверждают, что это может произойти только в апреле.

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