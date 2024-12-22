Ожидается, что iOS 19 будут поддерживать все смартфоны с поддержкой iOS 18.

До ежегодной конференции WWDC, на которой Apple традиционно анонсирует новые версии операционных систем, осталось около полугода. В редакции iPhoneSoft поделились инсайдом о совместимости iPhone и iPad с iOS 19 и iPadOS 19.

Если верить списку, то все iPhone с поддержкой iOS 18 обновятся до iOS 19. Таким образом, апдейт могут получить, в том числе iPhone XS, XS Max и XR, которые вышли в 2018 году. Вот полный список будущих обладателей iOS 19:

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone 11, 11 Pro / Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro / Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro / Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro / Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max.

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro / Pro Max.

С планшетами ситуация почти такая же: iPadOS 19 получат все актуальные на сегодня iPad, кроме iPad седьмого поколения на процессоре Apple A10 Fusion, который был выпущен в 2019 году.

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При этом некоторые устройства получат ограниченный функционал. Скорее всего, новые функции Apple Intelligence в iOS 19 продолжат получать только iPhone 15 Pro/ Pro Max и новее и iPad с чипами Apple M1 (и новее).

Пока не ясно, какие киллер-фичи предложит iOS 19. Авторитетный инсайдер Марк Гурман рассказывал, что Siri в iOS 19 станет полноценным конкурентом ChatGPT. Голосовой ассистент будет вести диалог с пользователями, "подобно живому человеку".

iOS 19 должны представить в июне 2025 года. В свою очередь Google планирует выпустит Android 16 гораздо раньше, чем вышла Android 15 и предыдущие версии. В следующем году пользователям не придется ждать наступления осени: новая ОС выйдет уже во втором квартале (апреле-июне) 2025 года.

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