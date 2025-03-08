Siri станет полноценным конкурентом ChatGPT только в iOS 19–20.

Анонсированная на WWDC летом 2024 года "поумневшая" Siri так и не вышла на поддерживаемые iPhone с обновлением iOS 18.4. Apple официально признала, что переоценила собственные силы, и пообещала обновить своего помощника в течение следующего года.

"Нам потребуется больше времени, чем мы думали, чтобы реализовать эти функции, и мы ожидаем, что развернем их в следующем году", – Apple. Таким образом, самую ожидаемую функцию iOS 18 стоит ждать только к релизу iOS 19–20.

Персонализированная Siri была одним из столпов рекламной кампании Apple Intelligencе. Компания говорила, что голосовой ассистент сможет вести диалог с пользователями, "подобно живому человеку", тем самым составив конкуренцию ChatGPT, Gemini Live и другим чат-ботам.

Видео дня

О переносе Siri "уровня ChatGPT" на днях сообщал Марк Гурман из Bloomberg. Внутри Apple считают, что релиз такой Siri состоится "в лучшем случае" в 2027 году – с релизом iOS 20, а в выходящей этой осенью iOS 19 практически не будет важных нововведений для Apple Intelligence.

Глава Apple Тим Кук объяснял отставание компании в ИИ-гонке тем, что для них важно быть лучшими, а не первыми. В то же время сотрудники Apple считают, что в компании совершили ошибку, сосредоточившись на AR/VR, когда акцент должен был быть на ИИ.

Сейчас функции Apple Intelligence (которые пока недоступны) заявлены только для Pro-моделей iPhone 15 и всех iPhone 16, а также для Mac и iPad с процессорами не старше M1. Недавно представленный iPhone 16е как раз таки обзавелся чипом A18 под ИИ-возможности Apple Intelligence.

А меж тем пользователи Samsung все еще ждут публичный релиз One UI 7 на базе Android 15. Если ранее предполагалось, что запуск новой ОС состоится в конце января вместе с Galaxy S25, то последние утечки утверждают, что это может произойти только в апреле.

Вас также могут заинтересовать новости: