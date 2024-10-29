Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 2.0: список из более 50 моделей

Xiaomi официально анонсировала новую версию прошивки HyperOS. Системная оболочка для телефонов и планшетов появится уже в ноябре – в первую очередь ее получат топовые девайсы китайского бренда.
Среди главных достоинств HyperOS 2.0 производитель отмечает набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети умеют работать с текстом, создавать изображения по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео. Еще система стала быстрее, плавнее и получила более свежий дизайн.
График выпуска обновления HyperOS 2.0:
Первая волна (с ноября 2024 года)
- Линейка Xiaomi 14;
- Xiaomi MIX FOLD 4;
- Xiaomi MIX Flip;
- Redmi K70 Ultra;
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.
Вторая волна (с декабря 2024 года)
- Линейка Xiaomi 13;
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi CIVI 4 Pro;
- Линейка Redmi K60;
- Redmi Turbo 3;
- Линейка Redmi Note 14;
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE.
Третья волна (с января 2025 года)
Линейки Xiaomi 12 и Xiaomi 12S;
- Линейка Xiaomi 11;
- Xiaomi MIX FOLD 2;
- Xiaomi Civi 2 и Civi 3;
- Линейка Redmi K50;
- Линейка Redmi Note 13;
- Линейка Redmi Note 12;
- Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+;
- Линейки Redmi 14, Redmi 13 и Redmi 12;
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.
Первыми устройства с предустановленной HyperOS 2.0 стали представленные накануне Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro (о них подробнее расскажем в отдельной заметке), Xiaomi Pad 7, а также новейшие ТВ и и носимые устройства.
Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые производитель признал устаревшими и прекратила поддержку. Так, недавно Xiaomi отправила "на пенсию" 5 смартфонов, включая популярные Xiaomi Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.