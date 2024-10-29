Какие смартфоны Xiaomi получат HyperOS 2.0: список из более 50 моделей

Первыми HyperOS 2.0 смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 15.

Xiaomi официально анонсировала новую версию прошивки HyperOS. Системная оболочка для телефонов и планшетов появится уже в ноябре – в первую очередь ее получат топовые девайсы китайского бренда.

Среди главных достоинств HyperOS 2.0 производитель отмечает набор ИИ-функций Xiaomi XyperAI. Нейросети умеют работать с текстом, создавать изображения по тексту и делать "кинематографические" экраны блокировки на основе пользовательских видео. Еще система стала быстрее, плавнее и получила более свежий дизайн.

График выпуска обновления HyperOS 2.0:

Первая волна (с ноября 2024 года)

Линейка Xiaomi 14;

Xiaomi MIX FOLD 4;

Xiaomi MIX Flip;

Redmi K70 Ultra;

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Вторая волна (с декабря 2024 года)

Линейка Xiaomi 13;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi CIVI 4 Pro;

Линейка Redmi K60;

Redmi Turbo 3;

Линейка Redmi Note 14;

Xiaomi Pad 6 Max 14;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Redmi Pad Pro 5G;

Redmi Pad Pro;

Redmi Pad SE.

Третья волна (с января 2025 года)

Линейки Xiaomi 12 и Xiaomi 12S;

Линейка Xiaomi 11;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi Civi 2 и Civi 3;

Линейка Redmi K50;

Линейка Redmi Note 13;

Линейка Redmi Note 12;

Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+;

Линейки Redmi 14, Redmi 13 и Redmi 12;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

Видео дня

Первыми устройства с предустановленной HyperOS 2.0 стали представленные накануне Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro (о них подробнее расскажем в отдельной заметке), Xiaomi Pad 7, а также новейшие ТВ и и носимые устройства.

Совершенно точно обновление не придет на устройства, которые производитель признал устаревшими и прекратила поддержку. Так, недавно Xiaomi отправила "на пенсию" 5 смартфонов, включая популярные Xiaomi Redmi 10 и Redmi Note 11 Pro.

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