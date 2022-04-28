Киберпреступники используют для атак электронные письма с вредоносным вложением.

Осуществлена новая кибератака на государственные органы Украины.

Об этом предупреждает правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, сообщает Госспецсвязи.

В частности, злоумышленники рассылают электронные письма с темой "Указ Президента Украины No 576/22 о беспрецедентных мерах безопасности".

Письма содержат вложение в виде ISO-файла почти с аналогичным названием: "Указ Президента Украины No 151 о беспрецедентных мерах безопасности.iso". В случае его открытия в конечном итоге компьютер будет поражен вредоносной программой Meterpreter.

"Активность специалисты ассоциируют с хакерами, которые недавно уже осуществляли кибератаки на государственные организации Украины. В частности, распространяли опасные электронные письма с темой по мариупольской Азовстали", - отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, компания Microsoft отчиталась, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере шесть групп российских хакеров провели около 240 атак против украинских цифровых ресурсов.

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