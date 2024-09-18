В Google 'Фото' появилась функция, которую давно просили пользователи

Небольшое, но удобное дополнение позволяет зеркально отображать или переворачивать изображения по горизонтали.

Команда Google добавила в свой сервис Google "Фото" (Google Photos) небольшое, но полезное дополнение, о котором давно просили пользователи. Первым обратил внимание на новшество тематический ресурс Android Authority.

Как оказалось, все это время в Google "Фото" отсутствовала одна базовая опция – возможность зеркально отобразить или переворачивать фото по горизонтали. До сих пор можно было лишь обрезать, вращать или настраивать соотношение сторон изображения.

Новую кнопку Flip можно найти в разделе "Обрезка" инструментов редактирования. После редактирования, Google "Фото" сохранит новую версию изображения в виде копии, тем самым гарантируя, что исходное изображение останется нетронутым.

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Эта функция особенно полезна, когда пользователь хочет быстро "отзеркалить" свое селфи (если такая возможность отключена в приложении камеры). Стоит учесть, что обновление доступно только в мобильном клиенте Google "Фото", веб-версия сервиса такой функцией не располагает.

С начала 2024 года в Google "Фото" появилось немало полезных функций. Например, пользовательская медиатека больше не загромождается одинаковыми или схожими фотографиями. А в августе ИИ-функции для редактирования в "Google Фото" стали бесплатными для всех.

Ранее специалисты назвали смартфоны с лучшими камерами на сегодняшний день. Часто пользователи при выборе смартфоне ориентируясь только на количество мегапикселей: мол, чем больше мегапикселей, тем более четкими должны быть снимки. Однако на практике эта характеристика мало влияет на качество фото.

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