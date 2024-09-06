В рейтинг попали модели от брендов Samsung, Google, Apple и OnePlus.

Часто пользователи выбирают смартфоны с хорошими камерами, ориентируясь только на количество мегапикселей. В теории, чем больше мегапикселей, тем более четкими должны быть снимки. Однако на практике эта характеристика мало влияет на качество фото, потому что многое зависит от размера самого пикселя, диагонали матрицы, апертуры объектива и программной обработки.

Специалисты ресурса TechRadar назвали смартфоны с лучшими камерами на текущий момент. В топ вошли шесть устройств.

Возглавил список Samsung Galaxy S24 Ultra , который остается лучшим камерофоном вот уже на протяжении 9 месяцев. Он предлагает самую универсальную камеру с большим количеством объективов и лучшее качество съемки с зумом.

, который остается лучшим камерофоном вот уже на протяжении 9 месяцев. Он предлагает самую универсальную камеру с большим количеством объективов и лучшее качество съемки с зумом. Google Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL расположились на второй строчке, так как камеры у смартфонов одинаковые. У них потрясающие ИИ-функции и лучшая среди конкурентов ночная съемка.

расположились на второй строчке, так как камеры у смартфонов одинаковые. У них потрясающие ИИ-функции и лучшая среди конкурентов ночная съемка. На третьей строчке iPhone 15 Pro Max . Абсолютный лидер мобильной видеосъемки и лучший камерофон в истории Apple. Это единственный доступный iPhone с 5-кратным приближением без потери качества.

. Абсолютный лидер мобильной видеосъемки и лучший камерофон в истории Apple. Это единственный доступный iPhone с 5-кратным приближением без потери качества. Лучшим камерофоном для большинства назвали iPhone 15. Смартфон снимает отлично практически в любых условиях.

Смартфон снимает отлично практически в любых условиях. Самая интересная бюджетная модель для тех, кто любит фотографировать – это Google Pixel 8a . Если слишком сильно не присматриваться, он снимает почти столь же хорошо, как Pixel 9 Pro, но стоит заметно дешевле. Видео дня

Наконец, лучшим камерофоном для селфи назвали OnePlus 12. Но если вы жаждете потрясающих телефотоснимков или экстремальной макросъемки крупным планом, то он может вам не подойти.

Если вы в поисках нового смартфона, специалисты AnTuTu обновили рейтинги самых выгодных по цене/качеству смартфонов на текущий момент. В самой доступной категории первое место занял старенький ZTE, а в самой дорогой – Red Magic 9 Pro.

Новый рейтинг десяти самых продаваемых бюджетных смартфонов показал, что устройства Xiaomi и Samsung доминируют на рынке. Redmi 13C же стал самым покупаемым смартфоном по цене до 150 долларов.

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