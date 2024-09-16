Galaxy Z Fold 6 конкурентов успешно прошел аналогичный краш-тест.

Популярный блогер-разрушитель JerryRigEverything нашел, пожалуй, главный недостаток новенькой раскладушки Google. Как и модель прошлого поколения, Pixel 9 Pro Fold оказался крайне хрупким устройством, провалив краш-тест на прочность.

Складной аппарат Google, в отличие от Galaxy Z Fold 6, легко гнется в обратную сторону, а дисплей при изгибе в обратную сторону перестает функционировать. Здесь поможет только его замена.

Еще одним недостатком является наличие стандарта IPX8, что означает защиту от воды, но не от пыли. Чтобы убедиться в этом, блогер насыпал между половинками корпуса песок – шарнир начал издавать неприятные звуки, хрустеть и скрипеть.

Что касается защитного стекла, то внешний дисплей ведет себя, как и другие телефоны с защитным стеклом Corning Gorilla Glass и оказался намного более устойчивым к царапинам, чем внутренний, который царапается даже от прикосновения ногтя из-за особенностей конструкции гибких панелей.

Полный краш-тест девайса доступен ниже:

Если не смотреть на физические повреждения, то Pixel 9 Pro Fold, по мнению обозревателей, является лучшим складным телефоном на рынке. Он мощный, прочный и универсальный – большинству такой гаджет вряд ли пригодится, но тем, кто задумал купить свой первый складной телефон, это лучший вариант. Ценник остался на прежнем уровне – от 1799 долларов.

Напомним, в этом году в серию Pixel 9 вошло сразу четыре девайса: обычный Pixel 9, продвинутая модель Pixel 9 Pro, убер-флагман Pixel 9 Pro XL, а также складной Pro Fold. Все смартфоны получили крутые камеры, мощный чип с ИИ и поддержку спутниковой связи.

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