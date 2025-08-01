ИИ-функции для редактирования в 'Google Фото' стали бесплатными для всех

Ранее они были доступны только тем, у кого есть смартфон Pixel или оформлена подписка Google One.

После первоначального анонса еще весной Google сделала бесплатными "Волшебный ластик" и другие ИИ-фишки Google "Фото", в том числе и для Айфонов. Ранее они были доступны только тем, у кого оформлена подписка Google One, пишет ZDNet.

Приложение "Google Фото" анализирует снимки с помощью алгоритмов ИИ и в зависимости от этого предлагает применить к нему различные инструменты:

Magic Eraser – убирает ненужные объекты со снимков.

Magic Editor – вносить сложные изменения без навыков редактирования профессионального уровня в определенные части изображения (объект, небо, фон и т. д.).

Photo Unblur – исправление фотографий с низкой резкостью на основе ранее сделанного сканирования изображений.

Portrait Light – настройка расположения источника света, регулировка интенсивности освещения.

И хотя новые функции стали доступны бесплатно абсолютно всем, некоторые ограничения все же остались. Воспользоваться ими могут владельцы iPhone (с iOS 15 и новее) и Android-смартфонов (с Android 8 и новее).

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Приложение Google Фото считается одним из самых популярных средств для хранения и обработки фотографий на смартфонах, включая Android и iOS. В настоящий момент приложение используют более 1 миллиарда человек во всем мире.

С начала 2024 года в Google "Фото" появилось немало полезных функций. Теперь приложение автоматически создает резервные копии снимков в формате без потери качества для iOS и Android, а пользовательская медиатека перестала загромождаться одинаковыми или схожими фотографиями.

Как рассказывал УНИАН, смартфоны Samsung Galaxy получили функцию ИИ-переводчика в мессенджерах. Теперь перевод телефонных звонков в режиме реального времени доступен и через Telegram с WhatsApp.

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