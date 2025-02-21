В сети появился список устройств Xiaomi, которые обновятся до новейшего "Андроида". Информацию о них выложили на портале XiaomiTime, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.
Известно, что в этом году фанатам Xiaomi не придется ждать обновления до осени. Дело в том, что Android 16, на базе которой создадут прошивку от Xiaomi, выйдет уже к лету – в Google радикально изменили планы выпуска собственных ОС.
В первую очередь Android 16 получат высококлассные флагманы Xiaomi и прочие новые устройства:
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 14;
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi Mix Fold 3;
- Xiaomi Mix Flip;
- Xiaomi Mix Fold 4;
- Xiaomi Civi 4 Pro;
- Xiaomi 14T.
Список устройств Redmi тоже внушительный:
- Redmi K80;
- Redmi K80 Pro;
- Redmi A4 5G;
- Redmi Turbo 4;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60;
- Redmi Note 13 Pro;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi K70 Pro;
- Redmi K70E;
- Redmi K70;
- Redmi 13R;
- Redmi 13C 5G;
- Redmi K70 Ultra;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Redmi Turbo 3;
- Redmi 13 5G;
- Redmi Note 13R;
- Redmi 13;
- Redmi 14R 5G;
- Redmi 14C;
- Redmi A3 Pro;
- Redmi Note 14;
- Redmi Note 14 Pro;
- Redmi Note 14 Pro+;
- Redmi Note 14 Pro 4G;
- Redmi 14C;
- Redmi A3.
Вот смартфоны Poco:
- Poco F7;
- Poco F7 Ultra;
- Poco X7;
- Poco X7 Pro;
- Poco C75 5G;
- Poco F5 Pro;
- Poco X6 5G;
- Poco X6 Pro;
- Poco M6 Pro 4G;
- Poco F6;
- Poco F6 Pro;
- Poco M6 Plus 5G;
- Poco M6;
- Poco C75.
Также новая ОС будет доступна для следующих планшетов Xiaomi:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Redmi Pad Pro 5G;
- Redmi Pad Pro;
- Redmi Pad SE 4G;
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi;
- Xiaomi Pad 6 Max 14;
- Poco Pad.
Список устройств, которые обновятся до Android 16, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску флагман Xiaomi 15 Ultra также гарантированно получит Android 16.
Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые с начала 2025 года перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Redmi 10, Redmi Note 11 и Poco X4 Pro.
Ранее УНИАН уже писал, что Xiaomi мощно прокачает аккумуляторы новых смартфонов. Как минимум две готовящиеся к выходу модели получат батареи емкостью 7300/7500 мАч. Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители опережают Apple и Samsung.
А если вы владелец смартфона Samsung и ждете обновления своего девайса до One UI 7.0 на базе Android 15, то для вас плохие новости – ожидание может растянуться еще на несколько месяцев.