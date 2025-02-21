Какие Xiaomi получат HyperOS на базе Android 16: есть полный список / фото XiaomiTime

В сети появился список устройств Xiaomi, которые обновятся до новейшего "Андроида". Информацию о них выложили на портале XiaomiTime, регулярно отслеживающий выход новых прошивок для аппаратов производителя.

Известно, что в этом году фанатам Xiaomi не придется ждать обновления до осени. Дело в том, что Android 16, на базе которой создадут прошивку от Xiaomi, выйдет уже к лету – в Google радикально изменили планы выпуска собственных ОС.

В первую очередь Android 16 получат высококлассные флагманы Xiaomi и прочие новые устройства:

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  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi Civi 2;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 14;
  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14 Ultra;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi Civi 3;
  • Xiaomi Mix Fold 3;
  • Xiaomi Mix Flip;
  • Xiaomi Mix Fold 4;
  • Xiaomi Civi 4 Pro;
  • Xiaomi 14T.

Список устройств Redmi тоже внушительный:

  • Redmi K80;
  • Redmi K80 Pro;
  • Redmi A4 5G;
  • Redmi Turbo 4;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60;
  • Redmi Note 13 Pro;
  • Redmi Note 13 Pro+;
  • Redmi K70 Pro;
  • Redmi K70E;
  • Redmi K70;
  • Redmi 13R;
  • Redmi 13C 5G;
  • Redmi K70 Ultra;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Redmi Turbo 3;
  • Redmi 13 5G;
  • Redmi Note 13R;
  • Redmi 13;
  • Redmi 14R 5G;
  • Redmi 14C;
  • Redmi A3 Pro;
  • Redmi Note 14;
  • Redmi Note 14 Pro;
  • Redmi Note 14 Pro+;
  • Redmi Note 14 Pro 4G;
  • Redmi 14C;
  • Redmi A3.

Вот смартфоны Poco:

  • Poco F7;
  • Poco F7 Ultra;
  • Poco X7;
  • Poco X7 Pro;
  • Poco C75 5G;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X6 Pro;
  • Poco M6 Pro 4G;
  • Poco F6;
  • Poco F6 Pro;
  • Poco M6 Plus 5G;
  • Poco M6;
  • Poco C75.

Также новая ОС будет доступна для следующих планшетов Xiaomi:

  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Redmi Pad Pro 5G;
  • Redmi Pad Pro;
  • Redmi Pad SE 4G;
  • Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi;
  • Xiaomi Pad 6 Max 14;
  • Poco Pad.

Список устройств, которые обновятся до Android 16, пока не окончательный и, без сомнений будет расширен новыми моделями. В частности, готовящийся к выпуску флагман Xiaomi 15 Ultra также гарантированно получит Android 16.

Совершенно точно обновление не придет на телефоны, которые с начала 2025 года перешли в статус End of Life (EOL). Среди них, например, Redmi 10, Redmi Note 11 ​​​​​​и Poco X4 Pro.

Ранее УНИАН уже писал, что Xiaomi мощно прокачает аккумуляторы новых смартфонов. Как минимум две готовящиеся к выходу модели получат батареи емкостью 7300/7500 мАч. Добиться такого прироста удалось за счет перехода на кремний-углеродные батареи, в освоении которых китайские производители опережают Apple и Samsung. 

А если вы владелец смартфона Samsung и ждете обновления своего девайса до One UI 7.0 на базе Android 15, то для вас плохие новости – ожидание может растянуться еще на несколько месяцев.

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