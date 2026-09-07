С завтрашнего дня WhatsApp перестанет работать на старых Android-смартфонах

Владельцев iPhone аналогичное ограничение коснется позже.

С 8 сентября 2026 года WhatsApp прекратит поддержку устройств под управлением Android 5.0 и Android 5.1 Lollipop – для его работы потребуется как минимум Android 6.0. Изначально это обновление планировалось еще на июнь, пишет Notebookcheck.

Если телефон работает на Android 5.0 или 5.1 и не поддерживает обновление до Android 6.0, программно решить проблему не получится. Для дальнейшего использования WhatsApp владельцам старых смартфонов придется перейти на устройство поновее.

По данным StatCounter, в августе 2026 года на Android 5.0 и 5.1 приходилось около 0,6% мировых просмотров страниц с мобильных устройств. При общей базе в 3,9 миллиарда Android-юзеров речь идет о порядке 30 млн устройств, которые лишатся поддержки популярного приложения для общения.

Видео дня

Пользователи несовместимых смартфонов уже несколько недель получают предупреждения непосредственно в приложении. Перед переходом на новый смартфон WhatsApp рекомендует создать резервную копию переписки, чтобы сохранить историю чатов и медиаданные.

Владельцев iPhone аналогичное ограничение коснется позже. С 30 ноября WhatsApp повысит минимальную версию iOS с 15.1 до iOS 15.5 – на ней все еще работают такие устройства, как iPhone 6s и SE первого поколения.

Ранее старые Android-телефоны начали терять доступ к YouTube. Для его работы теперь необходим как минимум Android 8.0.

Напомним, в январе 2027 года Google отключит одну из самых полезных функций Gmail. После этой даты через Gmail можно будет отправлять письма только с адресов Gmail, независимо от того, используется веб-версия сервиса или мобильное приложение.

Вас также могут заинтересовать новости: