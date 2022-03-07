Украинцев просят быть осмотрительными и не доверять российским и пророссийским диверсантам.

Российские захватчики деморализованы и несут большие потери. Из-за этого враг пытается одержать благодаря пропаганде и дезинформации.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины призывает всех граждан быть осмотрительными и не доверять российским и пророссийским диверсантам. В ведомстве составили список номеров телефонов украинских операторов, из которых чаще всего звонят украинцам и распространяют дезинформацию.

"Остановим #инфотерор", – говорится в публикации.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифры заявили, что это влияет на мобильную сеть и объяснили, как разгрузить ее.

До этого в ведомстве напомнили основные правила поведения в Интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом.

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