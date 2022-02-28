Как обезопасить себя в Интернете / фото ua.depositphotos.com

Пока наша ИТ-армия уничтожает врага в киберпространстве, каждый из нас по ту сторону экрана должен помнить о личной кибербезопасности.

В Минцифры напомнили основные правила поведения в интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом.

Что нельзя делать:

  • Отвечать закрытым аккаунтам в Instagram. Не отправляйте им ссылки.
  • Добавлять себя в группы в Telegram (Настройки — Конфиденциальность — Каналы).
  • Публиковать местоположение. Ни страну, ни город, ни район.
  • Единственная официальная ссылка на Telegram начинается с t.me. По другим не переходите.
  • Распространять скриншоты. Лучше – перепосты из официальных источников. И доверяйте только официальным источникам.
  • Никаких новых приложений на Android! Даже если будут говорить, что это удобно и безопасно.
  • О передвижении вражеской техники сообщайте на официальное сообщение МВД @stop_russian_war

Рекомендации Минцифры

  • Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.
  • Если вы военный – смените имя и фамилию в соцсетях. Или вообще ими не пользуйтесь и удалите страницы.

t.me/mintsyfra

Напомним, что по сообщениям украинских военных и разведки, враг будет уничтожать мобильную связь и интернет. Мы подготовили материал, как в таком случае оставаться на связи. Для этого есть оффлайн-мессенджеры.

Также мы рассказывали о браузерной онлайн-головоломке, играя в которую даже дети и подростки смогут внести свою лепту в борьбу с российской агрессией.

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