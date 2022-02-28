Как обезопасить себя в Интернете / фото ua.depositphotos.com
Пока наша ИТ-армия уничтожает врага в киберпространстве, каждый из нас по ту сторону экрана должен помнить о личной кибербезопасности.
В Минцифры напомнили основные правила поведения в интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом.
Что нельзя делать:
- Отвечать закрытым аккаунтам в Instagram. Не отправляйте им ссылки.
- Добавлять себя в группы в Telegram (Настройки — Конфиденциальность — Каналы).
- Публиковать местоположение. Ни страну, ни город, ни район.
- Единственная официальная ссылка на Telegram начинается с t.me. По другим не переходите.
- Распространять скриншоты. Лучше – перепосты из официальных источников. И доверяйте только официальным источникам.
- Никаких новых приложений на Android! Даже если будут говорить, что это удобно и безопасно.
- О передвижении вражеской техники сообщайте на официальное сообщение МВД @stop_russian_war
Рекомендации Минцифры
- Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах.
- Если вы военный – смените имя и фамилию в соцсетях. Или вообще ими не пользуйтесь и удалите страницы.
t.me/mintsyfra
Напомним, что по сообщениям украинских военных и разведки, враг будет уничтожать мобильную связь и интернет. Мы подготовили материал, как в таком случае оставаться на связи. Для этого есть оффлайн-мессенджеры.
Также мы рассказывали о браузерной онлайн-головоломке, играя в которую даже дети и подростки смогут внести свою лепту в борьбу с российской агрессией.