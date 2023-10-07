Snapdragon 8 Gen 3 с памятью LPDDR5T оказался на 30% мощнее Apple A17 Pro, который стоит в новых айфонах.

Qualcomm официально еще не представила новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, на котором будут работать Android-флагманы 2024 года, но в интернете уже появились данные о его производительности.

Известный инсайдер под ником Digital Chat Station сообщил, что Snapdragon 8 Gen 3 набирает около 2 млн баллов в бенчмарке AnTuTu. Для сравнения, самый мощный на сегодня Android-смартфон, работающий на базе Snapdragon 8 Gen 2, набирает около 1,6 млн,

К слову, платформа Apple A17 Pro в новых iPhone 15 Pro набирает около 1,5 млн баллов. Правда что там будет с нагревом и троттлингом, пока неясно.

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Судя по тестам, основной прирост производительности приходится на GPU: Gen 3 на 40% быстрее Gen 2. Что касается CPU, то разница с предыдущей моделью чипа составляет 15-17%. Кроме того, новая платформа Qualcomm, возможно, будет поддерживать память LPDDR5T, как и Dimensity 9300.

Snapdragon Gen 3, как и Gen 2, получит восемь ядер, но компоноваться они будут иначе: 1+5+2 вместо 1+4+3. Это одно производительное ядро (Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 ГГц), пять вспомогательных (Cortex A720 на 3 ГГц) и всего два энергоэффективных (Cortex-A520 на 2 ГГц).

Первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 3 должен стать новый Xiaomi 13, который выйдет в конце декабря. Также одним из первых новый чипсет получат флагманы Samsung и OnePlus.

Cамые мощные Android-смартфоны на сегодняшний день

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu раскрыли лидеров по производительности среди Android-смартфонов. 9 из 10 позиций в рейтинге принадлежит аппаратам на базе нового чипа Snapdragon 8 Gen 2 – впрочем, один из чипов MediaTek все же смог составить ему конкуренцию.

Первое место занимает OnePlus Ace 2 Pro. В его основе лежит разогнанный чип, Snapdragon 8 Gen 2, также производитель внедрил новую технологию работы с памятью – средняя скорость открытия приложений выросла втрое.

Также в топ самых мощных смартфонов на Android вошли IQOO 11S, Red Magic 8S Pro, IQOO 11 Pro, vivo X90 Pro+ и Realme GT5.

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