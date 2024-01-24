Следующий "гуглофон" получит квадратные грани и плоский дисплей – как у последних Айфонов и Galaxy S24.

Авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовал первые качественные рендеры Google Pixel 9 Pro почти за год до выхода. Судя по ним, в 2024 году компания радикально поменяет дизайн своих "гуглофонов".

Ожидается, что следующий Google Pixel получит квадратные грани и плоский дисплей – как у последних Айфонов и базового Galaxy S24. Титан пока под вопросом, но не исключено, что рамка будет выполнена из этого металла.

Блок камер тоже претерпел изменения, а помимо стандартного широкоугольного датчика, тройная задняя камера будет включать в себя телеобъектив. При этом, несмотря на столь значительные изменения, дизайн и модель легко угадываются.

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Еще источник рассказал, что у аппарата будет 6.5-дюймовый экран против 6.7-дюймовой у нынешнего поколения. При этом габариты останутся практически без изменений: 162.7 x 76.6 x 8.5 мм.

Анонс серии Pixel 9 ожидается осенью. Актуальная линейка смартфонов от Google была представлена в начале октября 2023 года. Они первыми на рынке получили семилетнюю поддержку ПО, то есть будут актуальными до 2030 года.

А известные эксперты DxOMark признали дисплеи Pixel 8 и 8 Pro лучшими в мире. У них топовая цветопередача, читаемость в любых условиях, рендеринг HDR10-видео, а также плавность картинки и отзывчивость. К слову, новейший iPhone не попал даже в топ-5.

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