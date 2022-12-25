Начиная с Android 14, корневой сертификат будет обновляться отдельно от ОС.

Сегодня каждый гаджет, включая смартфоны Android, имеет дату, когда он уже не сможет открывать веб-ресуры и запускать некоторые приложения. Эта дата – дата истечения срока действия сертификатов безопасности. Такая ситуация имела место в 2021 году с Android 7.

Чтобы избежать такого, разработчики Android 14 внесли в систему новую функцию, благодаря которой корневой сертификат сможет обновляться отдельно от ОС, сообщает портал AndroidPolice. Это позволяет Google отправлять апдейты по мере необходимости, позволяя устройствам не устаревать и подключаться ко всем веб-сайтам.

Что значит корневой сертификат

Проблема с устаревшими корневыми сертификатами особенно актуальна для Android, где большинство приложений и браузеров полагаются на встроенные корневые сертификаты для проверки безопасных соединений, в то время как в Windows и macOS многие приложения имеют свои собственные обновляемые корневые сертификаты.

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На Android ярким примером приложения, которое использует собственное корневое хранилище, является Firefox. Таким образом браузер будет продолжать работать на старых телефонах Android, несмотря ни на что, даже если срок действия системного корневого сертификата истек.

Правда, текущий корневой сертификат в любом случае устареет лишь в 2035 году, когда даже нынешние суперфлагманы вряд ли останутся хоть сколько-то актуальными.

Напомним, последняя на сегодня версия Android под номером 13 вышла в августе этого года. В этот раз изменений оказалось не так много – разработчики сделали ставку на конфиденциальность и улучшения дизайна.

Для малопроизводительных устройств в 2023 году выйдет Android 13 Go – облегченная версия ОС. Вместе с тем у нее будет несколько важных отличий, среди которых новый интерфейс и системные обновления через Google Play.

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