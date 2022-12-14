Программы-фонарики, очистители памяти и китайские браузеры – от этого всего лучше избавиться.

У магазина приложений Google Play существует много плюсов в сравнении с App Store, один из которых – максимальная открытость для сторонних разработчиков, благодаря чему там можно найти приложения на любой вкус и любые потребности.

Однако некоторые из таких приложений являются бесполезными, а то и вовсе вредоносными. Програмы-фонарики, очистители памяти и китайские браузеры – от этого всего лучше избавиться.

Программы-фонарики

Казалось бы, чем может навредить фонарик на телефоне. Однако большинство современных смартфонов, выпущенных после 2015 года, и так обладает кнопкой включения вспышки, которая может спокойно выполнять роль фонарика, поэтому установка дополнительной утилиты по своей бесполезности в самом топе.

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Справедливости ради, такие программы не несут как такового вреда. Разве что влияют на производительность телефона и быстро "садят" его. Но порой они все же могут красть и сливать ваши персональные данные, чем некоторое время даже пользовались хакеры.

Неофициальные сканеры

Популярной среди пользователей является CamScanner – программа с множеством клоном для сканирования файлов. На первый взгляд она выполняет благую цель. Однако в реальности она очень сильно спамит телефон рекламой и были случаи, когда она оформляла платную подписку без ведома пользователя.

Выбирайте официальные утилиты, например, Adobe Scan или Microsoft Office Left.

Программы для очистки памяти

Наиболее популярной среди них является RAM Booster. Она обладает кучей недостатков, в частности, увеличивая нагрузку на процессор, тем самым заставляя телефон тормозить и быстрее расходовать заряд батареи.

Если желаете очистить память смартфона, лучше сделайте это вручную.

Приложения для прослушивания музыки

Некоторые люди закачивают безымянные программы для прослушивания музыки, так как встроенный плеер их не устраивает или они даже не знают о его существовании. Как правило, такие приложения перегружены рекламой, занимают много места в памяти смартфона и даже могут носить в себе вирусы.

Используйте стриминговые сервисы (Apple Music, Spotify) встроенный плеер или платные программы, чтобы не было в будущем проблем с телефоном.

Деинсталляторы

Удалять ненужные программы так, чтобы они не оставляли мусора, кажется очень хорошей функцией. Однако специально скачивать приложение для этого совершенно не нужно – оно только занимают место в смартфоне.

Android в состоянии сам удалять пользовательские программы. Если вам надо удалить пользовательскую программу, зайдите в настройки смартфона и отыщите там пункт "‎Приложения".

Приложения для работы с файлами

ES File Explorer была довольно популярной, пока не начала забиваться мусорным ПО и рекламой. Также ранее в программе нашли вредоносный код, из-за чего ее удалили из Google Play. Однако существует множество программ-клонов, которых также следует избегать.

Если хотите простоты и минимализма, обратите внимание на Google Files.

Сомнительные браузеры

UC Browser и Dolphin – популярные китайские браузеры, которые становятся все более популярными и у нас. Однако скачивать их крайне не рекомендуем. Они могут следить за вами, сливая персональные данные, включая истории посещения в режиме инкогнито.

На смартфонах лучше использовать надежные, классические браузеры, среди которых Chrome и Opera.

Фотогалереи

QuickPic – некогда удобная программа-галерея, которая с популярностью обросла рекламой и сомнительным функционалом. Да и в целом скачивать дополнительные приложения для хранения фото не очень хорошая идея, это может привести к потере данных.

Если вам не нравится встроенная галерея, используйте Simple Gallery, которая зарекомендовала себя как надежное и приятное в использовании приложение.

Определители номера

Программы вроде Getcontact и Truecaller позволяют узнавать, как подписаны незнакомые вам номера в адресных книгах других пользователей. В теории это должно защитить вас от спамеров или телефонных мошенников.

На практике же такие приложения – это огромная дыра для персональных данных, которые могут сливаться тем же мошенникам.

Большинство антивирусов

Антивирусы являются одними из наиболее популярных приложений, так как они в первую очередь обещают сохранить телефон в безопасности. На самом деле, большинство из них нацелены не на защиту смартфонов, а на показ рекламы и набор пользовательской базы.

Пользуйте теми антивирусами, которые успели себя зарекомендовать, например, AVG, ESET или McAfee. Ну или можно просто довериться встроенной "‎Google Play Защите".

Ранее УНИАН рассказывал, как обновить Android на смартфоне. Вне зависимости от масштабов обновления игнорировать их не рекомендуется.

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