Ключевые нововведения – новый интерфейс и системные обновления через Google Play.

Google позаботилась о пользователях слабеньких и недорогих смартфонов, которые остались без апдейта до Android 13. Компания представила Android 13 (Go edition) – это последняя версия облегченной операционной системы для малопроизводительных устройств.

При этом, что интересно, в отличие от Go-версии Android 12, новинка не сильно отличается от "старшей" версии, передает 9to5Google. Вместе с тем у новой версии несколько важных отличий.

Главным нововведением стала поддержка дизайн-системы Material You, которая позволяет менять оттенки темы в зависимости от установленных обоев. Правда, пользователям будет доступны не 16 сгенерированных оттенков, а всего четыре.

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Также в Android 13 (Go edition) появилась лента Discover, которая вызывается правым свайпом с домашнего экрана. Пока неясно, идентична ли функция той ленте новостей, что уже есть в смартфонах Google Pixel.

Еще одним важным нововведением Android 13 Go стала поддержка обновления системы напрямую через магазин приложений Google Play Это позволит значительно упростить установку обновлений Android и приложений на смартфон, поскольку они доставляются напрямую от Google до пользователей.

Сообщается, что первые устройства под управлением Android 13 (Go edition) поступят в продажу уже в 2023 году. Единственным весомым ограничением системы является требование о минимальном наличии 2 ГБ оперативной памяти в телефоне.

Коротко об Android 13

В Android 13 разработчики сделали акцент на конфиденциальности и улучшения дизайна. Например, иконки сторонних приложений теперь подстраиваются под цвет обоев, а все приложения отныне будут требовать ваше разрешение на отправку уведомлений – по умолчанию они выключены.

Также появились настройки языков для каждого приложения и обновленный медиаплеер, внешний вид которого адаптируется к музыке или подкасту. Еще добавили поддержку Bluetooth Low Energy и пространственного аудио.

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