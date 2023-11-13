Если это нововведение будет актуально и для международного рынка, миллионы пользователей лишатся доступа к привычным приложениям.

Huawei объявила о значительных изменениях в своей операционной системе HarmonyOS, которая в 2021-ом пришла на смену Android на смартфонах и планшетах производителя. Следующая версия Huawei HarmonyOS лишится возможности запуска приложений для Android.

Дело в том, что разработчики Huawei отказались от использования AOSP (Android Open Source Project) в качестве основы для HarmonyOS Next. Это означает, что новая система будет поддерживать исключительно те программы, которые были разработаны специально для HarmonyOS, сообщает IThome.

Пока что пользователи все еще могут устанавливать на телефоны с HarmonyOS файлы приложений Android с расширением APK, но в грядущей HarmonyOS Next останется лишь поддержка файлов HAP, поэтому поставить в систему Android-приложения не получится.

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Впрочем, пока неизвестно, будет ли следующая версия операционной системы Huawei HarmonyOS актуальна только для китайского рынка или же она выйдет и в других странах. Если же это случится, то мобильные устройства Huawei, предназначенные для глобального рынка, включая Украины, лишатся доступа к привычным приложениям.

Как известно, в Китае делают большую ставку на независимость своих ОС. Вслед за Huawei и с недавней поры Xiaomi по пути создания собственной операционной системы пошла Vivo.

В конце октября Xiaomi вместе с новыми флагманами представила HyperOS – это замена MIUI, на которой теперь будут работать все устройства компании: от телефонов и планшетов до роутеров с электромобителями. Ранее публиковался большой список смартфонов, которые должны получить поддержку HyperOS.

Одной из ключевых "фишок" собственной операционной системы является возможность ее адаптации под разные типы устройств и форм-факторы. Также, как правило, они предлагают лучшее быстродействие приложений и безопасность по сравнению с Android.

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