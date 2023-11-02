Производитель говорит, что быстродействие приложений увеличилось на 61% относительно последней версии Android.

Судя по всему, китайские производители смартфонов всерьез решили вытеснить Android – по крайней мере, с внутреннего рынка. Вслед за Huawei и с недавней поры Xiaomi по пути создания собственной операционной системы пошла Vivo.

Как говорит сама Vivo, BlueOS – это "независимо разработанная ОС для эпохи генеративного искусственного интеллекта". Она выделяется безопасностью, плавностью работы и умными фишками. Кроме того, это первая в мире ОС, использующая язык программирования Rust.

Blue OS имеет в основе ядро Linux или одну из операционных систем реального времени. Такая архитектура позволяет адаптировать платформу не только для смартфонов, но и для широкого спектра гаджетов. Еще в Vivo серьезно поработали над оптимизацией: говорят, что быстродействие приложений увеличилось на 61% относительно последней версии Android.

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Первым гаджетом на базе Blue OS будут не смартфоны, а смарт-часы Vivo Watch 3. Их главной отличительной особенностью станет возможность генерации циферблатов при участии нейросетевых алгоритмов по голосовому описанию.

Позже в этом месяце в продажу поступят vivo X100 – первые телефоны на базе процессора MediaTek Dimensity 9300, который в конце октября поставили рекорд в AnTuTu, набрав 2,25 млн баллов.

Напомним, в конце октября Xiaomi вместе с новыми флагманами представила HyperOS – это замена MIUI, на которой теперь будут работать все устройства компании: от смартфонов и планшетов до роутеров с электромобителями. Ранее в сети публиковался большой список смартфонов, которые должны получить поддержку HyperOS.

В свою очередь Huawei уже как пару лет использует собственную HarmonyOS как альтернативу Android. Одной из ее ключевых особенностей является возможность адаптации под разные типы устройств и разные форм-факторы. Также на сегодняшний день она считается самой безопасной среди всех мобильных ОС.

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