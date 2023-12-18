Самое мощное железо, кучу геймерских фич и "плоский" дизайн по цене от 649 евро.

Буквально месяц назад бренд Nubia представила новый игровой смартфон Red Magic 9 Pro – девайс получил уникальный дизайн, кучу геймерских фич и самое мощное железо. Теперь флагман-рекордсмен официально представлен за пределами Китая.

Примечательно, что цены на глобальную версию не сильно выше, чем в Китае: 649 евро (~26 500 грн) за версию на 12/256 ГБ. Самая топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и накопителем 512 ГБ обойдется в 799 евро (~32 500 грн). В продаже в Европе и других странах смартфон появится с 3 января, пишет GSMArena.

Red Magic 9 Pro – чем он хорош

Сразу после китайского анонса смартфон занял первое место в рейтинге AnTuTu по мощности. Он оснащается самым актуальным процессором Snapdragon 8 Gen 3 с активной системой охлаждения.

Вдобавок к флагманскому процессору девайс получил огромную батарею емкостью 6500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку на 80 Вт/

Еще одна особенность – уникальный дизайн без выступающей камеры и с полностью плоской задней крышкой. А объективы интегрированы в заднее защитное стекло.

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Спереди у Red Magic 9 Pro дисплей с симметричными рамками и встроенной фронталкой на 16 мегапикселей. Набор тыльных камер включает основной датчик на 50 Мп, ширик 50 Мп и макро 2 Мп.

Из прочих "фишек" – сенсорные триггеры на боковой грани корпуса, NFC-модуль, 3,5-мм разъем для наушников, стереодинамики, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 и 5G. С коробки телефон работает на базе Android 14 с фирменной оболочкой RedMagic OS 9.0.

Red Magic 9 Pro будет носить звание "самого мощного" смартфона в мире до выхода OnePlus 12 на глобальном рынке. Тесты показали, что этот флагман, тоже работающий на Snapdragon 8 Gen 3, набирает в бенчмарке AnTuTu рекордные 2,3 млн очков.

А уже в следующем месяце состоится презентация следующего поколения флагманов Samsung. Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

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