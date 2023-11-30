Помимо топовой производительности, OnePlus 12 сможет выдавать рекордную яркость экрана.

Официальная премьера флагманского смартфона OnePlus 12 состоится уже 5 декабря. Еще до премьеры гаджет отметился в популярном бенчмарке AnTuTu, установив новый мировой рекорд производительности среди Android-устройств.

Тесты показали, что OnePlus 12 набрал 2,3 млн баллов, обойдя бывшего лидера в лице Red Magic 9 Pro. При этом оба они работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Для сравнения, самый топовый смартфон Apple в похожем тесте набирает всего 1,64 млн балла.

При этом важно отметить, что OnePlus 12 является обычным флагманом, он не ориентирован на игры, как тот же Red Magic 9 Pro. При этом рекорд модели Red Magic в AnTuTu – 2,291 млн баллов, а он оснащен мощой системой теплоотвода и вентилятором, которых у OnePlus 12 нет.

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Чем еще выделяется OnePlus 12

Помимо впечатляющей производительности, у OnePlus 12 будет дисплей рекордной яркости в 4500 нит. Предыдущий рекорд среди смартфонных экранов – у Redmi K70 Pro (4000 нит).

Также в OnePlus уже подтвердили, что их будущий флагман первым на рынке получит флагманский фотосенсор Sony LYT-808.

Еще одним нововведениями OnePlus 12 станет большой аккумулятор. Он увеличится аж на 400 мАч по сравнению с OnePlus 11 и составит 5400 мАч.

Ожидается, что все эти улучшения сделают OnePlus 12 заметно дороже OnePlus 11, который стартовал с 700 долларов. Также есть информация, что начальная версия будет иметь 16/256 ГБ памяти вместо 8/128 ГБ, что тоже отразится на цене.

Ранее этой осенью OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open. Он выполнен в форме "раскладушки" и получил топовые LTPO-дисплеи и Snapdragon 8 Gen 2. Многие обозреватели называют его лучшим складным смартфоном на сегодняшний день.

А еще раньше OnePlus выпустила свой первый планшет – это настоящий "убийца" iPad. Из главных фишек: необычное расположение камеры, экран 144 Гц и месяц работы на одной зарядке в режиме ожидания.

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