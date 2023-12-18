Несмотря на ряд улучшений, в частности спутниковую связь, все три модели будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

Флагманская линейка Samsung Galaxy S24, несмотря на ряд улучшений, в частности, спутниковую связь и титановую рамку, будут стоить столько же, сколько и Galaxy S23.

Как сообщает SamMobile со ссылкой на корейских источников, удержать цены позволит возвращение собственного чипсета (но только для S24 и S24+) на некоторых рынках. Как известно, предыдущее поколение Galaxy S23 полностью полагалось на дорогостоящий Snapdragon 8 Gen 2.

Если информация верна, что стоит ждать следующих ценников:

Galaxy S24 — от 799 долларов (~29 800 грн); Видео дня

Galaxy S24 Plus — от 999 долларов (~37 200 грн);

Galaxy S24 Ultra — от 1199 долларов (~44 700 грн).

Учитывая, что Apple тоже не поднимала цены на iPhone 15, такой шаг Samsung кажется вполне логичным. В то же время все слухи и "утечки" указывают, что новая линейка Galaxy S24 станет значительным апгрейдом, и получит все самые актуальные тренды и "фишки".

Как минимум, мы слышали о функции спутниковой связи и титановой рамке, а аккумулятор в новых смартфонах прокачают по технологии электромобилей, благодаря чему автономность станет еще внушительней.

Также Samsung хочет создать "самые умные смартфоны на рынке" с линейкой Galaxy S24 и намерена обойти Google Pixel 8 в возможностях ИИ. Производитель уже объявил, что добавит в новинки функцию синхронного перевода речи во время телефонных звонков.

Презентация новинок состоится уже 17 января – на несколько недель раньше, чем у предшественников. А в продажу они поступят 30 января.

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