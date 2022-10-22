Программа предназначена для компьютеров под управлением ОС Windows 10 и выше.

Компания Microsoft выпустила свой аналог популярной утилиты CCleaner, которая очищает Windows и повышать ее производительность. Называется она PC Manager и предназначена для ПК под управлением "десятки" и выше.

Например, здесь у пользователей есть возможность управления хранилищем компьютера и быстрого завершения процессов, а также контроля того, какие приложения запускаются при старте Windows, пишет The Verge.

Утилита также позволяет повысить общую производительность операционной системы, освобождая оперативную память и удаляя временные файлы. Кроме того, PC Manager упрощает изменение браузера по умолчанию.

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В The Verge отметили, что львиная доля этих функций уже изначально встроена в Windows, но PC Manager "располагает их все в одном месте" – это просто удобнее.

Публичная бета-версия PC Manager доступна для скачивания на официальном сайте Microsoft. Там же говорится, что сама программа больше ориентирована на ноутбуки и ПК с низкими характеристиками.

Microsoft крупно обновила Windows 11: что нового

20 сентября вышло большое обновление Windows 11 2022 Update (22H2). В нем наконец добавили вкладки в "Проводнике", модернизировали макеты многозадачности, а также обновили "Диспетчер задач", который теперь может работать в темной теме.

А еще, спустя долгое время, Microsoft таки вернула возможность перетаскивать иконки на панель задач и в приложения через панель задач. Эта "фишка" была одной из самых часто запрашиваемых у пользователей – она была в предыдущих версиях "винды", но до Windows 11 добралась лишь спустя год после релиза.

Отметим, что согласно свежей статистике платформы Steam, "одинадцатка" установлена на почти 25% игровых компьютерах – и эта цифра растет с каждым месяцем.

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