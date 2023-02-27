Автономный девайс умеет показывать видеоролики, работать с виртуальным рабочим столом и даже запускать простые AR-игры.

Компания Xiaomi, за несколько месяцев до анонса аналогичного продукта от Apple, анонсировала очки смешанной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition. Они подключаются без проводов к смартфону и управляются жестами рук и головы.

Корпус устройства выполнен из очень легкого сплава, вес составляет 126 грамм. Картинка выводится на экраны Micro-OLED с разрешением Full HD и яркостью 1200 нит. За вычисления отвечает чипсет Snapdragon XR2 Gen 1.

Очки позволяют смотреть фильмы на большом виртуальном экране, "серфить" по интернету, листать соцсети, управлять "умным" домом, выводить различную полезную информацию вроде погоды, навигатора и сообщений, а также снимать видео благодаря встроенным камерам. Их тут сразу три: вспомогательные нужны для распознавания жестов.

Когда очки появится в продаже, и сколько они будут стоить, в Xiaomi не говорят. Позднее в этом году компания устроит полноценную презентацию.

Apple готов на весну свою гарнитуру смешанной реальности

Над Reality Pro – так будет называться амбициозная гарнитура смешанной реальности от Apple – в течение семи лет трудились более тысячи сотрудников, а купертиновцы делают на нее большую ставку. По слухам, девайс будет стоить порядка $3000 – вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

Как и последняя гарнитура Meta, устройство Apple будет использовать как виртуальную (XR), так и дополненную реальность (AR). В виртуальной реальности пользователи видят изображения и контент в очках. AR, с другой стороны, накладывает цифровой контент на изображение реального мира.

Ожидается, что анонс гарнитуры состоится этой весной, а релиз до конца года. Параллельно Apple работает над более дешевой версией – она будет выпущена в конце 2024 или начале 2025 года – и будет стоить ближе к $1500.

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