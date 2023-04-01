Задачей было создание эффективного решения для продюсеров и дизайнеров, чтобы они могли делать заметки и зарисовки на ходу.

ASUS выпустила ноутбук-трансформер для тех, кто не готов отрываться от игр даже в пути. Новым ROG Flow Z-13 можно (и нужно) пользоваться на ходу: в комплекте идет специальный ремешок.

Отдельно выделяется дизайн: за него отвечал модный бренд ACRONYM и концепт-художник Фил Сондерс, участвовавший в создании брони для фильма "Железный человек". Говорят, что задачей было создание эффективного решения для продюсеров и дизайнеров, чтобы они могли делать заметки и зарисовки на ходу, пишет Engadget.

Ноутбук может похвастаться корпусом из алюминиевого сплава серии 6063, который прошел процесс анодирования, а также был подвергнут фрезеровке продолжительностью 352 минут с использованием нескольких инструментов для создания сложных узоров на поверхности металла.

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Дисплей у новинки 13.4-дюймовый. Это сенсорная IPS-матрица с частотой обновления 165 Гц и яркостью 500 нит. В топовой конфигурации установлены процессор Intel Core i9-13900H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопитель PCIe Gen 4 SSD объемом до 1 ТБ.

В США ROG Flow Z-13-ACRNM RMT02 начнет продаваться с 3 апреля. Цена – 2500 долларов (около 90 000 грн). Помимо ноутбука в комплекте идет ремень для переноски ноутбука через плечо, некая сумка и стилус.

Ранее компания Dell представила ноутбук-"лего" – он полностью разбирается всего за 30 секунд. Таким образом можно без особых усилий, например, заменить старый аккумулятор или дисплей на новый. По словам разработчиков, весь этот процесс не сложнее, чем извлечь SIM-карту из телефона.

А если вы в поисках нового лэптопа, УНИАН делился подборкой наиболее качественных ноутбуков, которые вышли в 2022 году. "Лучшим из лучших" признали Lenovo Yoga 9i, который демонстрирует оптимальное соотношение производительности, дизайна и цены. Лучшим бюджетным ноутбуком считается HP Pavilion Aero 13, лучшим игровым – Dell Alienware X15 R2.

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