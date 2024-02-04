Эта ошибка присутствует в Windows 10 и 11.

В интернете появилась информация о любопытном баге ОС Windows, который приводит к некорректной работе компьютера. Все, что для этого нужно – изменить системное время операционной системы.

Как сообщает издание MyDrivers, соответствующий эксперимент провел блогер-энтузиаст. Он изменил дату в настройках на 1 декабря 10 000 года. Поскольку штатными средствами это не сделать, блогер использовал специализированную команду и отредактировал файл запуска ОС.

После этого системные часы остановились, а сама операционная система начала вести себя некорректно. Несмотря на то, что загрузка процессора составляла всего 35%, автору не удалось открыть ни одного элемента на панели задач. Меню "Пуск" зависало, не запускалось ни одно приложение, включая "Диспетчер задач" и "Проводник".

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А спустя непродолжительное время компьютер умер окончательно, перестав отвечать на любые запросы. Некоторые пользователи вспомнили "проблему 2000 года" или "Y2K-баг", когда многие компьютерные системы перестали работать из-за проблемы с датой.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

А меж тем уже в этом году дебютирует Windows 12. При этом, если верить новой информации, следующая "винда" выйдет раньше, чем ожидалось: возможно, уже в середине года. Источники утверждают, что она будет по-настоящему "революционной".

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