Ранее в качестве сроков выхода называли осень, но теперь все чаще упоминается середина года.

О скором выходе Windows 12 начали писать еще прошлой зимой. Тогда в качестве релизного окна упоминался июнь 2024 года. А теперь генеральный директор Qualcomm подтверждает релиз новой ОС от Microsoft "в середине года".

Как известно, Qualcomm готовит к скорому выпуску свой новый ARM-процессор Snapdragon X Elite. В компании отметили, что новинка выйдет одновременно со следующей версией Windows – и случится это в середине этого года, сообщает портал PC Mag.

Мы планируем связать выпуск новых микросхем со следующей версией Windows, разрабатывающейся с упором на искуственный интеллект. Поэтому придерживаемся той даты, которую Microsoft наметила для релиза своей ОС – заявили в Qualcomm

Помимо этого генеральный директор Qualcomm подтвердил, что Microsoft планирует напичкать Windows 12 разнообразными функциями на базе ИИ. Они будут реализованы на базе технологий OpenAI. Это намекает на то, что компьютерный процессор Qualcomm будет выполнен с оглядкой на ИИ-функционал.

Утверждается, что 2024-й год запомнится бурным развитием отрасли компьютеров с ИИ. И главной причиной роста этой отрасли станет выход Windows 12. Это объясняет ускоренный режим запуска новой ОС.

Ключевой фишкой Windows 12 станет еще более плотная интеграция с ИИ. Источники утверждают, что новая ОС будет по-настоящему "революционной". Также есть информация, что помимо обычной версии выйдет и облегченная для устройств со слабым "железом". Вероятно, она станет своеобразным ответом Chrome OS.

Как показывает статистика, Windows 11 так не удалось добиться "народной" любви. Спустя два года со своего релиза эта ОС установлена всего на 25% устройств. И это даже несмотря на то, что Microsoft уже давно объявила о прекращении выпуска крупных обновлений для Windows 10.

Видео с возможным дизайном "революционной" Windows

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