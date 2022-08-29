Не зная о киберугрозах в сети, дети могут непреднамеренно подвергать опасности и своих близких, предупредили эксперты.

Из-за своей любознательности и недостаточной осведомленности дети являются одной из самых легких целей для злоумышленников. Используя методы психологической манипуляции, киберпреступники могут обманом заставить ребенка открыть опасные ссылки или вложения, передать конфиденциальные данные или предоставить различные разрешения вредоносным программам.

Не зная о киберугрозах в интернете, дети могут непреднамеренно подвергать и своих близких опасности, например, загрузить вредоносную программу, которая похищает данные банковской карты и другую конфиденциальную информацию. Чтобы предотвратить это, специалисты ESET подготовили рекомендации для защиты телефона ребенка и данных на нем во время использования интернета .

Какие правила помогут защитить ребенка от мошенников онлайн?

Доверчивость делает детей привлекательной целью для аферистов, которые хотят обманом похитить деньги или личные данные. Для этого злоумышленники используют разные мошеннические схемы – от распространения поддельной рекламы дорогих вещей по низким ценам и фальшивых интернет-магазинов популярных брендов до фейковых аккаунтов в соцсетях. Чтобы ребенок не попал в ловушку мошенников, родители должны научить его правилам безопасности в интернете.

Відео дня:

1. Не спешить и думать, прежде чем нажимать на ссылки в соцсетях, поскольку многие могут быть обманчивыми и перенаправлять на вредоносные веб-сайты.

2. Обращать внимание на большое количество грамматических ошибок в сообщении, что является одним из признаков мошенников.

3. Избегать распространения личной информации в соцсетях и в любом случае не отправлять ее незнакомцам.

4. Опасаться слишком привлекательных предложений, например, покупки пары модных брендовых кроссовок по очень низкой цене и проверять надежность поставщика.

5. Быть осмотрительными с попытками новых знакомых в соцсетях выманить личные фото, поскольку их могут использовать для дальнейшего шантажирования. В случае возникновения подозрений следует сделать быстрый поиск фото незнакомца в интернете для определения, не выдает ли человек себя за другого.

Чтобы контролировать время использования конкретных программ, а также ограничивать доступ к неприемлемому контенту, следует использовать программу для родительского контроля. Стоит отметить, что только до 30 сентября 2022 года вы можете бесплатно получить решение ESET Parental Control и использовать его в течение 6 месяцев.

Как защитить телефон от вредоносных программ?

Смартфоны и планшеты часто являются хранилищем для вредоносных программ, которые маскируются под полезные и интересные приложения, иногда даже в официальном магазине Android. Распознать опасные программы и защитить телефон ребенка от них помогут следующие рекомендации.

Напоминайте ребенку о своевременном обновлении операционной системы, всех приложений на устройстве , а также браузере. Это является важной мерой для предотвращения заражению угрозами, которые используют неисправленные уязвимости.

, а также браузере. Это является важной мерой для предотвращения заражению угрозами, которые используют неисправленные уязвимости. Приучите ребенка использовать исключительно официальные сайты или магазины приложений для загрузки новых приложений. Это снизит вероятность случайной загрузки опасных или нежелательных приложений вместе с нужной программой.

для загрузки новых приложений. Это снизит вероятность случайной загрузки опасных или нежелательных приложений вместе с нужной программой. После загрузки каждого приложения на смартфон научите ребенка контролировать разрешения и выключать ненужные для работы программы, часто это доступ к контактным данным, микрофону или камере.

Расскажите о необходимости создания надежного пароля для защиты телефона ребенка, чтобы предотвратить несанкционированный доступ случайных людей к устройству, а также использования сложных комбинаций ко всем аккаунтам во избежание их взлома.

Ознакомьте ребенка с рисками при подключении к публичным Wi-Fi и посоветуйте ему избегать использование таких сетей.

Чтобы обеспечить надежную защиту телефона ребенка от различных онлайн-угроз, в частности вредоносных приложений, опасных ссылок и фишинговых сайтов, загрузите надежное решение по безопасности, которое также владеет функцией Антивор для поиска потерянного устройства.

Несмотря на то, что мобильные устройства помогают поддерживать связь с близкими, отслеживать школьные задания и даже посещать онлайн-уроки, они также являются инструментом в схемах злоумышленников. Поэтому именно защита телефона ребенка и обучение основных правил кибербезопасности в интернете важны для юных пользователей сегодня.

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ESET – эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.