Это стало возможным благодаря адаптеру мощностью 240 Вт.

Китайцы протестировали скорость зарядки флагманского смартфона realme GT Neo 5 с рекордным адаптером мощностью 240 Вт в комплекте.

Цифры впечатляют:

с 1 до 30% — 2 минуты; Видео дня

до 54% — 4 минуты;

до 84% — 7 минут;

до 100% — 9 минут и 30 секунд.

Отметим, что такая скорость ранее была недоступна мобильным устройствам: "Пожалуйста, отправьте это видео Тэ Муну и Тиму Куку (прим. ред. – главы Samsung и Apple)", – говорится в подписи к видео.

Производитель обещает, что процесс зарядки защищен 60-ю технологиями, а ресурса аккумулятора на 4600 мАч хватит на 1600 полных циклов зарядки и разрядки.

На выбор покупателям доступны две версии GT Neo 5: 4600 мАч с той самой рекордной зарядкой 240 Вт и 5000 мАч с зарядкой 150 Вт. Во втором случае смартфон заряжается до 100% за 16 минут.

Подробней о Realme GT Neo 5

У смартфона 6.74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772×1240 точек, частотой 144 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, процессор Snapdragon 8+ Gen 1, до 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X, а также накопитель UFS 3.1 до 1 ТБ.

Что касается фотовозможностей, то разрешение селфи-камеры составляет 16 Мп, а в составе основной главный сенсор на 50 Мп, широкоугольный на 8 Мп и датчик для макро на 2 Мп.

Realme GT Neo 5 уже поступил в продажу в Китае. Версия с быстрой зарядкой 240 Вт стоит 3199 юаней (~17 300 грн), с зарядкой 150 Вт – 3199 юаней (~17 300 грн). Позже смартфон доберется до Европы.

Вас также могут заинтересовать новости: