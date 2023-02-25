Одна из "фишек" последних поколений Pixel больше не эксклюзив флагманов Google. Скоро "Магический ластик", позволяющий моментально удалить ненужные объекты со снимков, заработает на любых Android-смартфонах и даже Айфонах.
Фича станет доступна в приложении "Google Фото" с ближайшим апдейтом, но пользоваться ей смогут только те, у кого оформлена подписка Google One. Для смартфонов Pixel 5 и новее функция остается бесплатной, говорится в официальном блоге Google.
На схожих условиях Google также открыла доступ и к другим возможностям редактирования контента в фирменном приложении, включая видеоэффект HDR и некоторые стили коллажей – теперь на снимки можно накладывать стикеры или использовать стили популярных художников.
Чем хороши телефоны Google Pixel
Когда поисковый гигант в 2016 году вдруг выпустили собственную линейку смартфонов – это стало неожиданностью для большинства пользователей.
Одна из главных фишек смартфонов Google заключается в том, что они работают на базе "чистого" Android, без каких-либо модификаций. Благодаря этому устройства серии Pixel получают свежие обновления быстрее всех, и Google обещает не менее пяти лет основных обновлений Android и 5 лет исправлений безопасности.
На фоне конкурентов на рынке "гуглофоны" также выделяются оригинальным дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и топовыми фотовозможностями. По мнению обзорщиков, выпущенный прошлой осенью Google Pixel 7 является лучшим Android-смартфоном для покупки в 2023 году.