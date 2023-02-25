Речь идет о функции "Волшебный ластик", позволяющей моментально удалить ненужные объекты со снимков.

Одна из "фишек" последних поколений Pixel больше не эксклюзив флагманов Google. Скоро "Магический ластик", позволяющий моментально удалить ненужные объекты со снимков, заработает на любых Android-смартфонах и даже Айфонах.

Фича станет доступна в приложении "Google Фото" с ближайшим апдейтом, но пользоваться ей смогут только те, у кого оформлена подписка Google One. Для смартфонов Pixel 5 и новее функция остается бесплатной, говорится в официальном блоге Google.

На схожих условиях Google также открыла доступ и к другим возможностям редактирования контента в фирменном приложении, включая видеоэффект HDR и некоторые стили коллажей – теперь на снимки можно накладывать стикеры или использовать стили популярных художников.

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Чем хороши телефоны Google Pixel

Когда поисковый гигант в 2016 году вдруг выпустили собственную линейку смартфонов – это стало неожиданностью для большинства пользователей.

Одна из главных фишек смартфонов Google заключается в том, что они работают на базе "чистого" Android, без каких-либо модификаций. Благодаря этому устройства серии Pixel получают свежие обновления быстрее всех, и Google обещает не менее пяти лет основных обновлений Android и 5 лет исправлений безопасности.

На фоне конкурентов на рынке "гуглофоны" также выделяются оригинальным дизайном, производительным чипсетом Tensor G2 и топовыми фотовозможностями. По мнению обзорщиков, выпущенный прошлой осенью Google Pixel 7 является лучшим Android-смартфоном для покупки в 2023 году.

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