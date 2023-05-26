Как пишут СМИ, iPhone 15 будут поддерживать беспроводную зарядку 15 ватт с любыми аксессуарами.

В новых iPhone, которые выйдут этой осенью, появится возможность заряжать смартфон, используя любой беспроводной аксессуар, а не только фирменный MagSafe. Об этом сообщает издание MacRumors.

Известно, что в предыдущих поколениях айфонов – 12, 13 и 14 – зарядить смартфон при максимальной мощности 15 ватт можно только с помощью MagSafe. При использовании других зарядных устройств мощность будет снижается вдвое, до 7,5 ватта.

Если информация подтвердится на практике, это может говорить о том, что политика Apple становится более гибкой, предоставляя своим пользователям больше выбора.

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Теперь зарядное для iРhone будет как у всех

Ранее Apple официально подтвердила, что все будущие айфоны, начиная с iPhone 15, перейдут с Lightning на USB-C. На такие изменения яблочная компания пошла, чтобы соответствовать требованиям закона Евросоюза о стандартизации USB-разъемов.

Apple уже ищет лазейки и, по слухам, собирается ограничить работу "неродных" USB-C в iPhone 15. Таким образом, уже имеющиеся у пользователей кабели USB-C могут оказаться несовместимыми (или частично совместимыми) с айфонами. Это отразится на пропускной способности и скорости зарядки.

Несмотря на то что американский IT-гигант еще не анонсировал девайсы линейки iPhone 15, в Евросоюзе уже пригрозили Apple запретом на продажу смартфонов в странах ЕС за реализацию подобной идеи.

Впрочем, учитывая тот факт, что закон ЕС о "стандартизации USB-разъемов" начинает действовать только с декабря 2024 года, а Apple обычно выпускает новые смартфоны в сентябре, компания может урезать возможности порта USB-C как минимум в двух поколениях смартфонов – iPhone 15 и iPhone 16.

При этом, по данным Bloomberg, переход на USB-C в iPhone 15 будет временным решением для соблюдения закона ЕС. Все потому, что его требования не распространяются на устройства без возможности проводного подключения, тогда как в будущих поколениях Apple начнет постепенно отказываться от физических портов в пользу беспроводной зарядки.

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