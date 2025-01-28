Новое приложение DeepSeek вызвало ажиотаж в области искусственного интеллекта

В связи с большим интересом пользователей к DeepSeek старший менеджер по расширенному обнаружению угроз и исследований искусственного интеллекта в компании ESET, Филипп Мазан, предоставил свой комментарий относительно нового приложения, в частности рисков для конфиденциальности пользователей и советы для их избежания.

"DeepSeek быстро стал популярным в магазине приложений во всем мире, привлекая тысячи пользователей, которые интересуются его новой моделью искусственного интеллекта. Благодаря расширенным возможностям и более доступной цене подписки, ожидаемо, что люди стремятся узнать о его возможностях. Однако, несмотря на то, что инновации в области искусственного интеллекта, несомненно, захватывают, как никогда важно подходить к этим инструментам с осторожностью.

Эта доступность имеет значительную цену - наша конфиденциальность. Согласно политике конфиденциальности DeepSeek, данные приложения хранятся на серверах в Китае, включая историю чата, включая текст, аудио, подсказки и любые загруженные файлы, такие как изображения или PDF-файлы. Для тех, кто решил использовать программу, избегайте загрузки конфиденциальной информации, как личной, так и связанной с вашей работой. Помните, что даже, казалось бы, с обыденными проблемами, например относительно здоровья, или политическими вопросами следует быть осторожными. Эти предостережения касаются всех платформ, на которых мы предоставляем личную информацию, в частности ChatGPT Open AI. Однако, поскольку DeepSeek хранит данные в Китае, возникает больше вопросов о том, как их можно использовать без согласия.

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Это сочетание доступности и расширенной функциональности также создает новые риски. В отличие от запатентованных моделей, модель DeepSeek, R1 обеспечивает большую доступность, но также делает ее уязвимой для манипуляций. Злоумышленники, включая группы киберпреступников, могут использовать эту расширенную возможность для оптимизации своего вредоносного кода или создания неограниченного дипфейк-контента. В конце концов, эти сервисы можно использовать для манипулирования общественным мнением и изменения политического мышления незаметными способами, как это происходит с социальными медиа, в чужих руках они могут стать оружием массового уничтожения".

О компании:

ESET - эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основанная в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Почти 20 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи имеют возможность бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения по использованию продуктов компании ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.

Более подробная информация о компании и продуктах ESET доступна на украинском официальном сайте.