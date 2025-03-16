Издание противопоставляет DeepSeek и OpenAI, отмечая, что китайская компания не гонится за прибылью, в отличие от Кремниевой Долины.

Китайская компания DeepSeek выбрала нестандартный путь в развитии искусственного интеллекта, отказавшись от коммерциализации своих технологий. В отличие от западных гигантов, ориентированных на максимизацию прибыли, DeepSeek делает ставку на научные исследования и долгосрочное развитие.

По данным Financial Times, миллиардер Лян Вэньфэн, основатель DeepSeek, сознательно отказался от партнерства с крупными технологическими корпорациями вроде Tencent и ByteDance, а также не принимает государственные инвестиции.

Издание считает, что компания не стремится к быстрому росту и действует по принципу "морских котиков": небольшая, но высокоэффективная команда, сосредоточенная на достижении амбициозной цели: создании сильного ИИ.

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В отличие от DeepSeek, западные компании вроде OpenAI активно монетизируют свои разработки, привлекая миллиарды долларов инвестиций.

Однако у такого подхода есть и минусы. Конкуренты вроде Alibaba, располагая более мощной инфраструктурой, активно продвигают свои ИИ-решения и привлекают корпоративных клиентов, что ставит под вопрос устойчивость DeepSeek в долгосрочной перспективе.

В ближайшем будущем компания планирует выпустить обновленные версии своих ИИ-моделей - R2 и V4, что должно еще больше укрепить её позиции. Однако для дальнейшего развития DeepSeek неизбежно придется наращивать вычислительные мощности, а это, в свою очередь, потребует поиска новых источников дохода.

Однако DeepSeek не оказался застрахован от рисков расположения в Китае. Сообщается, что после успеха их LLM, китайское правительство отобрало паспорта у ключевых разработчиков.

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