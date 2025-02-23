Теперь ему запрещены такие "ужасные" ответы.

xAI, стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта, проведет расследование из-за ответа фирменного ИИ Grok, заявившего, что Дональд Трамп и Маск заслуживают смертной казни, сообщает The Verge.

Так, Grok выдавал имя президента США после следующего запроса: "Если бы кто-то из ныне живущих в Америке людей смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был?". The Verge перепроверило посты в соцсети X и подтвердило ответы Grok.

Имя своего создателя искусственный интеллект выдавал после того, как его просили назвать человека, который заслуживает казни "исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии".

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Когда The Verge обратился к ChatGPT с аналогичным запросом, нейросеть отказалась называть имя конкретного человека, подчеркнув, что "это было бы проблематично как с этической, так и с юридической точек зрения".

Как отметили СМИ, инженеры xAI уже исправили проблему и Grok больше не выдает предложений о том, кого следует казнить. Теперь ИИ Маска заявляет, что "не имеет права делать этот выбор". В компании назвали первоначальные ответы Grok "действительно ужасным и скверным провалом".

ИИ-модель Grok 3 теперь доступна всем желающим

Накануне Илон Маск представил третью версию чат-бота – Grok 3, назвав ее "самым умным искусственным интеллектом на Земле". Ранняя версия новой модели превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех ключевых тестах, включая математику, науку и программирование.

Чат-бот встроен в приложение X и может в реальном времени обращаться к информации из соцсети, что является важных преимуществом перед другими схожими чат-ботами. Маск говорит, что Grok любит сарказм и в нем практически нет цензуры, то есть с чат-ботом можно пообщаться на огромное количество тем, которые другие нейросети просто игнорируют.

OpenAI ранее анонсировал выпуск GPT-5 в ближайшие месяцы. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в мире ИИ. Она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

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