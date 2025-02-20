'Самый умный ИИ в мире' Илона Маска теперь бесплатный для всех: как воспользоваться

Ранняя версия новой модели сейчас превосходит ChatGPT и китайскую DeepSeek во всех топовых бенчмарках.

xAI, компания Илона Маска в области искусственного интеллекта, объявила, что новейший чат-бот Grok 3 теперь доступен бесплатно всем пользователям до тех пор, пока сервера смогут справляться с нагрузкой.

Раньше ИИ был доступен только Premium-подписчикам X (экс-Twitter) по цене $8 в месяц. Они получат расширенный доступ к Grok 3, а также возможность первыми оценить дополнительные функции вроде голосового режима.

По словам самого Маска, Grok 3 – "самый умный искусственный интеллект на Земле". Ранняя версия новой модели сейчас превосходит ChatGPT, DeepSeek и другие решения от конкурентов во всех топовых тестах, включая математику, науку и программирование.

Видео дня

Grok 3 доступен в Х, на сайте Grok и понимает украинский язык. По сравнению с Grok 2, у новой модели нет лимитов по количеству запросов.

Илон Маск стоял у самых истоков OpenAi, компании, создавшей ChatGPT, став соучредителем еще в 2015 году. Но уже в 2018 году он был вынужден покинуть совет директоров из-за конфликта интересов. Запуск своего собственного чат-бота Grok Маск анонсировал в ноябре 2023 года.

Grok может в реальном времени обращаться к информации из твиттера, что является важных преимуществом перед другими схожими чат-ботами. Маск говорит, что он любит сарказм и в нем практически нет цензуры, то есть с чат-ботом можно пообщаться на огромное количество тем, которые другие нейросети просто игнорируют.

OpenAI ранее анонсировал выпуск GPT-5 в ближайшие месяцы. Ожидается, что это будет не просто новая языковая модель, а революция в мире ИИ. Она будет способна изучить любую задачу, которые люди смогут придумать. Это сделает ее неотличимым от человека.

Вас также могут заинтересовать новости: